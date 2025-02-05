Врач назвала причину появления запаха старости и способы избавиться от него

Врач-дерматолог Александра Филева объяснила, почему может возникать так называемый запах старости.Врач Филева назвала причину появления запаха старости. Одной из ключевых причин такого изменения с телом, по словам эксперта, являются возрастные процессы в коже.«С возрастом кожа теряет способность вырабатывать достаточное количество кожного сала, а процесс обновления клеток замедляется. Это приводит к накоплению окисленных веществ, таких как 2-ноненаль. Именно это соединение — продукт окисления жирных кислот омега-7 — обладает характерным запахом», - рассказала Александра Филева.Помимо того, добавила она, с наступлением старения в человеческом теле усиливаются процессы окисления жиров, что способствует образованию соединений с выраженным запахом.«Запах тела также может меняться из-за сахарного диабета, болезней почек, печени, дыхательной системы и приема некоторых лекарств»», - обратила внимание медик.Медик предупредила, что определенные пищевые привычки могут способствовать тому, что с возрастом запах тела может становиться более концентрированным и неприятным. Например, пристрастие к продуктам с трансжирами или к жареной пище бывает связано с повышенной активностью потовых и сальных желез, секрет которых усваивается микробами на поверхности кожи. Они, в свою очередь, могут выделять в результате его переработки неприятно пахнущие вещества.

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