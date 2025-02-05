Рак подает сигналы: как не пропустить симптомы и вовремя пройти диагностику

Рак часто дает о себе знать только на поздних стадиях, но некоторые изменения в организме могут стать важными сигналами, требующими внимания.Одним из таких признаков являются кожные изменения: если родинки меняют форму, цвет или размер, а на коже появляются серые, розовые или желтоватые пятна, стоит проконсультироваться с онкологом или дерматологом.Еще один тревожный симптом — необоснованная потеря веса. Хотя снижение массы тела может радовать тех, кто хочет похудеть, резкое уменьшение веса без изменения образа жизни требует медицинского обследования. Опасность также несет курение и жевательный табак, которые значительно повышают риск рака ротовой полости. Пятна белого, желтого, серого или красного цвета на губах и слизистой рта могут указывать на развитие злокачественного процесса.Специалисты подчеркивают, что профилактические обследования помогают выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Так, ежегодная флюорография позволяет обнаружить патологии легких, гастроскопия после 45 лет помогает выявить рак желудка, а женщинам рекомендуется сдавать мазок на онкоцитологию раз в три года, начиная с 18 лет. Маммографию после 40 лет следует проходить раз в два года, а мужчинам старше 45 лет каждые пять лет стоит проверять уровень ПСА (простат-специфического антигена) в крови.Раннее выявление онкологических заболеваний значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Врачи напоминают, что снизить риск можно за счет здорового образа жизни, правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек.

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