Американские ученые предлагают лечить рак с помощью вируса простуды
Нейрохирурги Университета медицинских наук Арканзаса (UAMS) уже испытали свою методику на 63-летней пациентке, внедрив в опухоль аденовирус, который должен уничтожить раковые клетки.
Попав внутрь, вирус начал активно размножаться, атакуя при этом злокачественные клетки. В то же время здоровые клетки вирус не затрагивает.
Еще одно преимущество методики – она не требует повторной инъекции, так как вирус сам размножается и атакует опухоль.
Операцию по внедрению вируса провели в начале октября. С тех пор пациентка проходит курс иммунотерапии. Врачи уверяют, что никаких осложнений у женщины не наблюдается.
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