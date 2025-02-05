Онкология не приговор: академик назвала 6 главных факторов риска рака

Каждый второй случай рака можно предотвратить — об этом заявила академик РАН Оксана Драпкина. По её словам, шесть ключевых факторов риска напрямую связаны с образом жизни человека.КурениеТабакокурение становится причиной четверти всех онкозаболеваний. Дым сигарет содержит более 7 тысяч токсичных соединений, многие из которых разрушают ДНК и провоцируют бесконтрольный рост клеток. Причём не менее опасным является пассивное курение и бездымные формы табака.АлкогольРегулярное употребление спиртного повышает риск рака печени, пищевода, ротовой полости, гортани и кишечника. Алкогольные напитки содержат токсичные примеси, а продукты его распада повреждают клетки и ослабляют иммунитет.Неправильное питаниеЗлоупотребление переработанным мясом (колбасы, сосиски, бекон) увеличивает риск колоректального рака, а жареная пища может содержать канцерогенный акриламид. Кроме того, доказана связь между потреблением слишком горячих напитков и раком пищевода.ОжирениеЛишний вес, особенно висцеральный жир в брюшной полости, способствует хроническому воспалению, повреждению ДНК и выработке гормонов, стимулирующих рост злокачественных клеток. В группу риска входят пациенты с ожирением печени, яичников, кишечника и поджелудочной железы.ИнфекцииНекоторые вирусы и бактерии напрямую связаны с развитием онкологии. Например, вирусы гепатита В и С провоцируют рак печени, а папилломавирус увеличивает риск рака шейки матки. Бактерия Helicobacter pylori считается одним из факторов развития опухолей желудка.Избыток солнцаУльтрафиолетовое излучение — основная причина злокачественных опухолей кожи. В группе риска находятся люди со светлой кожей, большим количеством родинок и те, кто пренебрегает солнцезащитой.Как вовремя заметить тревожные сигналы?На первой стадии рак излечим почти в 100% случаев, но ранняя диагностика остаётся ключевой проблемой. Врачи советуют не игнорировать такие симптомы, как хроническая усталость, необъяснимое снижение веса, длительный кашель, изменение состояния кожи и родинок, а также нарушения работы кишечника и мочевого пузыря.Берегите себя: осведомлённость и своевременные обследования могут спасти жизнь.

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