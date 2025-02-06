Ученые работают над повышением точности обнаружения сепсиса

Сепсис – это системная воспалительная реакция, которая, если вовремя не выявить возбудителя, может привести к смерти человека. Именно поэтому исследователи стремятся постоянно совершенствовать инструменты диагностики. Работа, опубликованная в журнале Scientific reports, описывает одну из методик, способную повысить эффективность.Как сообщает Gazeta.SPb, исследователи сравнили три набора для выделения ДНК для кишечной палочки и золотистого стафилококка в образцах цельной крови. В числе испытуемых были K-SL, GraBon и QIAamp DNA Blood Mini.В случае с кишечной палочкой самую высокую точность выявления показали первые два инструмента (77,5 и 76,5 процента соответственно), в то время, как у QIAamp DNA Blood Mini она не превысила 65%. При определении золотистого стафилококка безоговорочным лидером оказался GraBon (77,5%), а K-SL и QIAamp DNA Blood Mini показали одинаковый результат – 67,5%.Ученые отмечают, что полученные результаты показывают, что методики диагностики, основанные на использовании магнитных частиц, способны повысить эффективность выделения ДНК бактерий из образцов цельной крови. А это значит, что и уровень лечения пациентов с их помощью может быть улучшен.

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