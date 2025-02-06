Психиатр рассказала о «методе борща» для выявлении деменции

Психиатр Юлия Левченко рассказала о так называемом «методе борща», который можно использовать для выявлении деменции.Левченко рассказала, что к ней по просьбе дочери обратилась 67-летняя пациентка. Женщина была дезориентирована и не смогла назвать точно свой возраст и имя зятя. Пенсионерка призналась, что у нее получается готовить борщ, и врач предложила вспомнить рецепт борща — то есть вместе с ней воспроизвести ряд последовательных действий, который пациенту относительно знаком. По словам психиатра, «сварить борщ» — это ее любимый метод.Психиатр отметила, что пациентка забыла добавить в суп некоторые ингредиенты.«Главное — что пациенты начинают забывать какие-то части, последовательность. А если вообще начинают делать совершенно не те вещи с составляющими, то это уже отдельная история. В ходе 15-минутного осмотра диагноз «деменция» был выставлен этой пациентке», — Юлия Левченко, психиатр.Признаками деменции, которые также должны насторожить родственников, психиатр назвала провалы в памяти и забывчивость в отношении недавних событий, утерю вещей, нарушение ориентации на местности при ходьбе или управлении автомобилем, дезориентацию даже в знакомой обстановке, потерю счета времени, затруднения при необходимости принимать решения и решать проблемы, неспособность поддерживать разговор или подбирать слова, ошибки во время выполнения знакомых задач и затруднения с определением расстояния до объектов.

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