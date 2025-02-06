Диета может влиять на риск депрессии и болезни Альцгеймера

Новое исследование из Университета Эдит Коуэн (ECU) показало, что диета может влиять на риск как депрессии, так и болезни Альцгеймера (БА). Данные свидетельствуют о том, что симптомы депрессии являются как фактором риска БА, так и реакцией на ранние проблемы с памятью.Исследователь ECU Саманта Гарденер отметила, что здоровые модели питания потенциально смягчают часть негативного влияния симптомов депрессии на изменения биомаркеров крови, связанных с болезнью Альцгеймера. Эти биомаркеры представляют собой биологические молекулы, обнаруженные в крови, которые можно измерить и использовать для отслеживания прогрессирования заболевания.Результаты исследования, опубликованные в журнале Neurobiology of Aging, вносят ценный вклад в понимание взаимодействий между диетой, симптомами депрессии и биомаркерами крови, связанными с болезнью Альцгеймера.«Пищевые факторы могут влиять на здоровье мозга через воспаление, окислительный стресс, сосудистую функцию, нейропластичность и через ось кишечник-мозг. Эти биологические пути могут влиять на нейротрансмиттерные системы и нейронную функцию, в конечном итоге влияя на настроение и когнитивные способности», — сказала она.Средиземноморская диета, которая состоит из большого количества растительной пищи, оливкового масла, цельного зерна и умеренного потребления красного вина, обратно пропорциональна инсульту, депрессии, когнитивным нарушениям и болезни Альцгеймера. Для сравнения, типично западная диета, которая состоит из большего количества обработанных продуктов и сахара, может привести к большему снижению определенных функций мозга.«Средиземноморская диета богата антиоксидантами и флавоноидами, а также множеством других действительно интересных соединений, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс в мозге, а также полезными жирными кислотами, которые имеют решающее значение для обучения и памяти», — сказала Гарденер. «Важно отметить, что хотя наблюдательные исследования дают ценную информацию, необходимы рандомизированные контролируемые испытания, изучающие влияние конкретных диетических вмешательств на депрессию и деменцию, вызванные болезнью Альцгеймера. Такие испытания могут предоставить более определенные доказательства потенциальной пользы целевых диетических вмешательств при лечении этих состояний».По оценкам, болезнью Альцгеймера страдают около 50 миллионов человек во всем мире, и ожидается, что к 2050 году число больных увеличится до 152 миллионов. Ежегодные расходы, связанные с этой болезнью и другими состояниями, связанными с деменцией, оцениваются в 909 миллиардов долларов в год, или около 1% от мирового валового внутреннего продукта.В Австралии на диагностику, лечение и уход за людьми с деменцией ежегодно тратится около 3,7 млрд долларов.Хилал Салим Саид Сулиман Аль Шамси из ECU отметил, что среди людей с диагнозом AD депрессия встречается примерно у 50%.«Продольный анализ показал, что у 40% пожилых людей с диагнозом депрессия болезнь прогрессировала до болезни Альцгеймера в течение относительно короткого медианного периода наблюдения в 27 месяцев. Тот же анализ показал, что риск прогрессирования до болезни Альцгеймера был значительно выше среди пациентов, у которых в течение предыдущих двух лет была активная история депрессии, чем среди тех, у кого депрессия была в более отдаленном прошлом», - сказал он.На сегодняшний день не существует известных конкретных мер лечения болезни Альцгеймера, однако Гарденер отметила, что отсрочка начала заболевания может снизить распространенность заболевания и его бремя для общественного здравоохранения.«Исследования выявили 14 изменяемых факторов риска, которые, как предполагается, объясняют около 45% случаев деменции во всем мире. Из этих 14 изменяемых факторов риска на пять можно оказать положительное влияние с помощью здорового питания, включая гипертонию, ожирение, употребление алкоголя и депрессию», - говорит она. «Другие изменяемые факторы риска включают физическую активность и достаточный сон. Если мы сможем решить все эти проблемы, теоретически можно будет предотвратить около 45% случаев деменции».

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