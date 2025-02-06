Диета может влиять на риск депрессии и болезни Альцгеймера
Исследователь ECU Саманта Гарденер отметила, что здоровые модели питания потенциально смягчают часть негативного влияния симптомов депрессии на изменения биомаркеров крови, связанных с болезнью Альцгеймера. Эти биомаркеры представляют собой биологические молекулы, обнаруженные в крови, которые можно измерить и использовать для отслеживания прогрессирования заболевания.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Neurobiology of Aging, вносят ценный вклад в понимание взаимодействий между диетой, симптомами депрессии и биомаркерами крови, связанными с болезнью Альцгеймера.
«Пищевые факторы могут влиять на здоровье мозга через воспаление, окислительный стресс, сосудистую функцию, нейропластичность и через ось кишечник-мозг. Эти биологические пути могут влиять на нейротрансмиттерные системы и нейронную функцию, в конечном итоге влияя на настроение и когнитивные способности», — сказала она.
Средиземноморская диета, которая состоит из большого количества растительной пищи, оливкового масла, цельного зерна и умеренного потребления красного вина, обратно пропорциональна инсульту, депрессии, когнитивным нарушениям и болезни Альцгеймера. Для сравнения, типично западная диета, которая состоит из большего количества обработанных продуктов и сахара, может привести к большему снижению определенных функций мозга.
«Средиземноморская диета богата антиоксидантами и флавоноидами, а также множеством других действительно интересных соединений, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс в мозге, а также полезными жирными кислотами, которые имеют решающее значение для обучения и памяти», — сказала Гарденер. «Важно отметить, что хотя наблюдательные исследования дают ценную информацию, необходимы рандомизированные контролируемые испытания, изучающие влияние конкретных диетических вмешательств на депрессию и деменцию, вызванные болезнью Альцгеймера. Такие испытания могут предоставить более определенные доказательства потенциальной пользы целевых диетических вмешательств при лечении этих состояний».
По оценкам, болезнью Альцгеймера страдают около 50 миллионов человек во всем мире, и ожидается, что к 2050 году число больных увеличится до 152 миллионов. Ежегодные расходы, связанные с этой болезнью и другими состояниями, связанными с деменцией, оцениваются в 909 миллиардов долларов в год, или около 1% от мирового валового внутреннего продукта.
В Австралии на диагностику, лечение и уход за людьми с деменцией ежегодно тратится около 3,7 млрд долларов.
Хилал Салим Саид Сулиман Аль Шамси из ECU отметил, что среди людей с диагнозом AD депрессия встречается примерно у 50%.
«Продольный анализ показал, что у 40% пожилых людей с диагнозом депрессия болезнь прогрессировала до болезни Альцгеймера в течение относительно короткого медианного периода наблюдения в 27 месяцев. Тот же анализ показал, что риск прогрессирования до болезни Альцгеймера был значительно выше среди пациентов, у которых в течение предыдущих двух лет была активная история депрессии, чем среди тех, у кого депрессия была в более отдаленном прошлом», - сказал он.
На сегодняшний день не существует известных конкретных мер лечения болезни Альцгеймера, однако Гарденер отметила, что отсрочка начала заболевания может снизить распространенность заболевания и его бремя для общественного здравоохранения.
«Исследования выявили 14 изменяемых факторов риска, которые, как предполагается, объясняют около 45% случаев деменции во всем мире. Из этих 14 изменяемых факторов риска на пять можно оказать положительное влияние с помощью здорового питания, включая гипертонию, ожирение, употребление алкоголя и депрессию», - говорит она. «Другие изменяемые факторы риска включают физическую активность и достаточный сон. Если мы сможем решить все эти проблемы, теоретически можно будет предотвратить около 45% случаев деменции».
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий