Биолог указала на вредные свойства белого хлеба из магазина

Биолог Ирина Лялина рассказала, как может вредить здоровью привычка есть хлеб из муки высшего сорта.Биолог Лялина указала на вредные свойства белого хлеба из магазина, отметив, что опасность такого продукта для организма определяется, прежде всего, его употреблением в большом количестве. Если человек ежедневно ест белый хлеб, употребляя его несколько раз в день, и при этом ведет малоподвижный образ жизни, такая привычка рано или поздно «ударит» по здоровью.Лялина отметила, что магазинный белый хлеб является продуктом, который не дает организму практически никаких важных питательных веществ. Поедая его, люди, в основном, получают только «пустые» калории.«В хлебе из белой муки практически нет клетчатки, витаминов и минералов. К тому же в магазинном хлебе могут содержаться вредные добавки и заменители муки», - сказала биолог в комментарии для NEWS.ru.Лялина обратила внимание, что употребление такого хлеба повышает уровень сахара в крови и в связи с этим провоцирует усиленную выработку инсулина. Его частое поедание или употребление натощак может привести к развитию инсулинорезистентности, которая делает человека подверженным диабету второго типа и ожирению.Специалист добавила, что организм некоторых людей может не переносить глютен – белок пшеницы. В этом случае белый хлеб может вызывать постоянное вздутие и дискомфорт в кишечнике, заявила биолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки