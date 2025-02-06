Врач Белоусов: отказаться от сладкого поможет его постепенная замена

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, как проще пережить отказ от сладкого.Врач Белоусов сообщил, что отказаться от сладкого поможет его постепенная замена чем-то более полезным. Медик посоветовал россиянам, злоупотребляющим сахаросодержащими продуктами, искать их альтернативы из числа натуральных продуктов.Гастроэнтеролог заметил, что тяга к сладкому является настоящей зависимостью, которая формируется из-за того, что в ответ на съеденный сладкий продукт организм реагирует выбросом «гормона удовольствия» дофамина. По словам Белоусова, резко порвать с таким пристрастием крайне сложно, это может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии.Врач дал совет: чтобы не страдать от последствий резкого отказа от сладкой пищи, уменьшать количество сладкого нужно постепенно.«Отказ от сладкого станет проще, если постепенно заменять привычные сладости более полезными альтернативами, такими как фрукты и орехи», - поделился Белоусов.Белоусов добавил, что хорошей мотивацией для сокращения сахаросодержащих продуктов в рационе может стать понимание того, насколько вредным для здоровья является их ежедневное потребление.«Избыточное потребление сахара создает перегрузку для поджелудочной железы, заставляя ее вырабатывать больше инсулина. Это повышает риск инсулинорезистентности, а в перспективе — метаболических нарушений, ожирения и диабета второго типа», - предупредил гастроэнтеролог.До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие ингредиенты должны присутствовать в рационе, чтобы не возникало острой тяги к сладкому. В частности, врач порекомендовала употреблять достаточно белка и полезных жиров.

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