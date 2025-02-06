Врач Белоусов: отказаться от сладкого поможет его постепенная замена
Врач Белоусов сообщил, что отказаться от сладкого поможет его постепенная замена чем-то более полезным. Медик посоветовал россиянам, злоупотребляющим сахаросодержащими продуктами, искать их альтернативы из числа натуральных продуктов.
Гастроэнтеролог заметил, что тяга к сладкому является настоящей зависимостью, которая формируется из-за того, что в ответ на съеденный сладкий продукт организм реагирует выбросом «гормона удовольствия» дофамина. По словам Белоусова, резко порвать с таким пристрастием крайне сложно, это может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии.
Врач дал совет: чтобы не страдать от последствий резкого отказа от сладкой пищи, уменьшать количество сладкого нужно постепенно.
«Отказ от сладкого станет проще, если постепенно заменять привычные сладости более полезными альтернативами, такими как фрукты и орехи», - поделился Белоусов.
Белоусов добавил, что хорошей мотивацией для сокращения сахаросодержащих продуктов в рационе может стать понимание того, насколько вредным для здоровья является их ежедневное потребление.
«Избыточное потребление сахара создает перегрузку для поджелудочной железы, заставляя ее вырабатывать больше инсулина. Это повышает риск инсулинорезистентности, а в перспективе — метаболических нарушений, ожирения и диабета второго типа», - предупредил гастроэнтеролог.
До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие ингредиенты должны присутствовать в рационе, чтобы не возникало острой тяги к сладкому. В частности, врач порекомендовала употреблять достаточно белка и полезных жиров.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий