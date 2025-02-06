Сколько яиц надо съедать за неделю для здорового сердца и чистых сосудов

Куриные яйца считаются универсальным продуктом: они вкусные, полезные, отлично сочетаются со многими блюдами. И если есть их регулярно, то это отразится на состоянии здоровья.В яйцах много белка, который легко усваивается, также они богаты аминокислотами, антиоксидантами и полезными жирами. Многие, кстати, ошибочно полагают, что желтки лучше не есть, отдавая предпочтение белкам. На самом деле именно желток содержит жиросжигающее вещество — холин. Поэтому лучше съедать яйцо целиком, особенно тем, кто хочет похудеть.Но можно ли есть яйца часто, практически каждый день? Ученые из Университета Монаша в Австралии настаивают: не только можно, но еще и нужно! Как выяснили исследователи, этот продукт помогает сердечно-сосудистой системе.Недавно эксперты опубликовали исследование, в котором приняли участие 8756 взрослых австралийцев и американцев старше 70 лет. Ученых интересовали пищевые привычки людей. Все добровольцы заполняли специальные анкеты, в которых отвечали на вопросы о питании. Особое внимание уделялось тому, как часто люди ели яйца (никогда, 1-2 раза в месяц, несколько раз в неделю или ежедневно).Ученые учитывали медицинские данные людей, в том числе хронические заболевания, а также делали поправки на другие факторы: возраст, пол, вредные привычки, образ жизни и так далее.За всеми добровольцами наблюдали в течение шести лет.Вот основные выводы экспертов.Участники, которые ели яйца несколько раз в неделю, имели на 29% более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел их реже. Как выяснили ученые, люди в среднем съедали от 1 до 6 яиц.Эти же добровольцы имели на 17% более низкий риск смерти от любой причины по сравнению с теми участниками, которые никогда или крайне редко ели яйца.Люди, которые питались разнообразно и сбалансированно и часто ели яйца, до 44% реже страдали от сердечно-сосудистых патологий по сравнению с теми, кто не следил за рационом и вообще не ел яйца.При этом исследователи не выявили никакой статистически значимой связи между потреблением яиц и смертностью от рака.«Наши результаты показывают, что людям, в том числе и пожилым, надо съедать до 6 яиц в неделю. Этот продукт помогает защитить сердце и сосуды, а также снижает вероятность внезапной смерти от всех причин», — подытожили исследователи.В настоящее время Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что здоровые люди могут съедать одно целое яйцо в день, а пожилые с нормальным уровнем холестерина могут съесть два яйца ежедневно из-за питательной ценности продукта.Вывод напрашивается один: яйца можно есть каждый день, если у вас нет противопоказаний. В идеале их стоит варить, а не жарить — так продукт сохранит больше полезных свойств и не будет таким калорийным. Кроме того, куриные яйца помогают похудеть, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и волос — это тоже доказали ученые.

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