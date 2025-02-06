EHJ: жир в мышцах повышает риск серьезных сердечных заболеваний

Международная команда ученых под руководством профессора Вивиани Такети из Клиники «Бригем энд уименс» в Бостоне, доказала, что отложения жира внутри мышц, известные как интермускулярный жир, связаны с повышенным риском сердечного приступа, сердечной недостаточности и даже смерти, вне зависимости от индекса массы тела.В исследовании приняли участие 669 пациентов с жалобами на боль в груди или одышку, но без признаков серьезных заболеваний коронарных артерий. Участники наблюдались на протяжении шести лет и проходили КТ-сканирование, которое позволяло измерить долю жира в мышцах.Результаты показали, что даже небольшое увеличение жира в мышцах значительно повышает риск повреждения микрососудов сердца и последующего развития сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от подкожного жира, интермускулярный жир провоцирует воспаление, нарушение обмена глюкозы и метаболический синдром (нарушения энергообмена в организме вследствие увеличения жировой ткани), что приводит к повреждению сосудов и сердечной мышцы. В то же время пациенты с большим количеством мышечной массы, напротив, имели меньший риск подобных заболеваний.Профессор Такети отметила, что традиционные метрики, такие как индекс массы тела (ИМТ), недостаточно точны для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин, для которых высокие показатели ИМТ не всегда указывают на опасное распределение жира. Это открытие подчеркивает необходимость пересмотра стандартов диагностики и поиска новых подходов к лечению.Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как физическая активность, диета и современные препараты для снижения веса влияют на жировые отложения в мышцах и здоровье сердца. Понимание этих процессов может открыть путь к новым стратегиям профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки