Дефицит железа или болезни почек: медик назвала причины синдрома беспокойных ног

Врач-невролог Светлана Афоньшина объяснила, что может вызывать синдромом беспокойных ног, и как помочь человеку с этой проблемой.Невролог Афоньшина назвала причины синдрома беспокойных ног, отметив, что в их число входят дефицит железа и болезни почек.«Болезни почек провоцируют развитие полинейропатии. При их патологии и организма перестают своевременно выводиттся токсины и лишняя жидкость. Оставшиеся продукты обмена негативно воздействуют на нервы и мышечную ткань, вызывая синдром беспокойных ног», - приводит пояснение врача «Москва 24».Афоньшина напомнила, что при развитии этого синдрома в ногах возникают покалывания, жжение, ощущения мурашек и боли. Человек с таким нарушением начинает постоянно шевелить ногами, чтобы унять возникающий дискомфорт. Очень часто синдром активизируется в ночное время – тогда его жертвам приходится вставать с постели, ходить или делать какие-то движения ногами, поскольку это облегчает им неприятное состояние.Афоньшина отметила, что одной из причин такого нарушения может быть диабет.«Патология возникает при полинейропатии нижних конечностей, то есть поражении нервных волокон. Данное состояние, нарушающее нервно-мышечную проводимость, часто развивается из-за диабета, а также болезней эндокринной системы», - предупредила врач.Эксперт добавила, что провоцировать синдром беспокойных ног может также дефицит железа. При железодефиците снижается синтез гемоглобина, что ухудшает доставку кислорода к тканям, органам, нервам и мышцам. В том числе от этого страдают ноги.Говоря о том, что может помочь человеку с этим синдромом, специалистка уточнила: можно гулять перед сном активным шагом или выполнять лимфодренажный массаж стоп и икроножных мышц. В то же время, сказала она, при синдроме беспокойных ног важно обратиться к врачу-неврологу или терапевту.

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