Регулярное употребление зелени и прогулки на свежем воздухе помогут предотвратить скачки артериального давления, считает кардиолог Колумбус Батист.Батист отметил, что всегда рекомендует для здоровья сердца есть капусту, горчицу и любые другие зеленые листовые овощи.«В них содержатся пищевые нитраты, которые действительно могут помочь расширить сосуды и улучшить функцию эндотелия», — объяснил врач.Батист добавил, что с помощью простого трюка можно добиться максимальной пользы от зелени.«Прогуляйтесь на солнце. Даже небольшое количество солнечного света может высвободить запасы нитратов и поможет улучшить контроль артериального давления», — подсказал он.

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