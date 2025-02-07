Гены в движении: учёные выяснили, как спорт меняет ДНК и защищает от болезней
Исследование впервые сосредоточилось на анализе долгосрочных эффектов спорта. В нём приняли участие 40 добровольцев, из которых 25 человек на протяжении 15 лет регулярно занимались бегом, велоспортом или тяжёлой атлетикой. Контрольную группу составили менее активные участники. Учёные взяли у испытуемых биопсию мышц и проанализировали активность более 20 тысяч генов.
Результаты показали, что у бегунов и велосипедистов активность более 1000 генов отличалась от контрольной группы, причём многие из этих генов связаны с защитой от диабета второго типа. У тяжелоатлетов изменения зафиксировали лишь в 26 генах, что может объясняться тем, что их тренировки влияют скорее на уровень белков, чем на РНК, которую изучали исследователи.
Кроме того, анализ показал, что даже люди с диабетом второго типа, прошедшие всего несколько месяцев регулярных тренировок, демонстрируют схожие изменения в активности генов. По словам профессора Карла Йохана Сундберга, уже 6–12 месяцев физических нагрузок могут существенно улучшить обмен веществ и снизить риск хронических заболеваний.
Таким образом, наука подтверждает: спорт не просто укрепляет тело, но и буквально перепрограммирует ДНК, создавая защитный барьер против возрастных и метаболических нарушений.
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