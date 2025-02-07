Правда ли, что антибиотики могут привести к внезапной смерти? Ответила врач

Антибиотики, спасающие миллионы жизней, в некоторых случаях могут убить, при чём внезапно. Из-за некоторых препаратов у человека может просто остановиться сердце. Это случается крайне редко, но тем не менее. Также в некоторых случаях лекарства могут стать причиной сепсиса. Подробнее об этом рассказала врач.Против чего антибиотики бессильныТерапевт Наталья Леонтьева подчеркнула в беседе с RuNews24.ru, что антибиотики борются только с бактериями. От вирусов (гриппа или ОРВИ), грибков и паразитов они бесполезны.Но даже при бактериальных инфекциях надо верно подбирать препарат и его дозировку. А сделать это может только врач.Может ли антибиотик привести к смертиЕсли коротко, да, но в крайне редких случаях. Например, из-за препарата у человека может случиться анафилактический шок. Это самая опасная аллергическая реакция. Развивается за считанные минуты после приема лекарства.Могут развиться и другие тяжелые состояния: синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз, предупредила терапевт. Это аллергические реакции, при которых поражаются слизистые, сильно отслаивается кожа и образуются болезненные пузыри на теле, похожие на ожоги.Осложнения при неправильном приемеАнтибиотики нарушают баланс кишечной микрофлоры. В тяжелых случаях это приводит к псевдомембранозному колиту — воспалению толстой кишки. Особенно опасно для ослабленных пациентов.Из-за некоторых антибиотиков может нарушиться сердечный ритм. Это состояние опасно, в крайнем случае всё может закончиться внезапной смертью, добавила специалист. Особенно осторожными нужно быть людям, предрасположенными к аритмиям.При неправильном назначении или тяжелой инфекции возможен сепсис — опасная для жизни реакция организма на инфекцию, которая может привести к отказу органов и смерти.

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