Правда ли, что антибиотики могут привести к внезапной смерти? Ответила врач
Против чего антибиотики бессильны
Терапевт Наталья Леонтьева подчеркнула в беседе с RuNews24.ru, что антибиотики борются только с бактериями. От вирусов (гриппа или ОРВИ), грибков и паразитов они бесполезны.
Но даже при бактериальных инфекциях надо верно подбирать препарат и его дозировку. А сделать это может только врач.
Может ли антибиотик привести к смерти
Если коротко, да, но в крайне редких случаях. Например, из-за препарата у человека может случиться анафилактический шок. Это самая опасная аллергическая реакция. Развивается за считанные минуты после приема лекарства.
Могут развиться и другие тяжелые состояния: синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз, предупредила терапевт. Это аллергические реакции, при которых поражаются слизистые, сильно отслаивается кожа и образуются болезненные пузыри на теле, похожие на ожоги.
Осложнения при неправильном приеме
Антибиотики нарушают баланс кишечной микрофлоры. В тяжелых случаях это приводит к псевдомембранозному колиту — воспалению толстой кишки. Особенно опасно для ослабленных пациентов.
Из-за некоторых антибиотиков может нарушиться сердечный ритм. Это состояние опасно, в крайнем случае всё может закончиться внезапной смертью, добавила специалист. Особенно осторожными нужно быть людям, предрасположенными к аритмиям.
При неправильном назначении или тяжелой инфекции возможен сепсис — опасная для жизни реакция организма на инфекцию, которая может привести к отказу органов и смерти.
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