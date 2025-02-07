Исследование: высокий уровень ЛПВП связан с глаукомой у пожилых людей

Высокий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известный как «хороший» холестерин, может быть связан с повышенной вероятностью развития глаукомы у людей старше 55 лет. Исследование, опубликованное в журнале British Journal of Ophthalmology, проведено специалистами, работающими с данными Британского биобанка.Авторы исследования проанализировали информацию о 400 229 участниках в возрасте от 40 до 69 лет. В течение 14-летнего периода наблюдения у 6868 человек (около 2% выборки) была диагностирована глаукома. Среди них оказались преимущественно люди старшего возраста, представители небелых этнических групп, а также те, у кого наблюдался повышенный уровень ЛПВП и сниженный уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Помимо этого, выявлено, что у пациентов с глаукомой чаще встречались такие состояния, как диабет, повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Также они чаще употребляли статины и имели более высокие показатели соотношения талии и бедер.Статистический анализ выявил, что при увеличении уровня ЛПВП риск развития глаукомы возрастает, тогда как высокий уровень ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов, напротив, может снижать вероятность заболевания. Согласно полученным данным, у людей с наибольшими показателями ЛПВП риск развития глаукомы был на 10% выше, чем у участников с низким уровнем этого типа холестерина. Каждое дополнительное повышение ЛПВП увеличивало риск заболевания на 5%. В то же время более высокие уровни ЛПНП и триглицеридов снижали вероятность глаукомы на 8% и 14% соответственно, а каждое увеличение их концентрации уменьшало риск на 4%.Важно отметить, что эта связь между холестерином и риском глаукомы была выявлена только у людей старше 55 лет. У лиц в возрасте 40–55 лет таких зависимостей не обнаружено.Кроме того, генетический анализ показал, что каждый дополнительный фактор полигенного риска увеличивает вероятность глаукомы на 5%. Однако не удалось выявить значимых индивидуальных ассоциаций между уровнями ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов с развитием заболевания.Исследователи считают, что полученные результаты требуют пересмотра традиционного взгляда на «хороший» и «плохой» холестерин в контексте офтальмологических заболеваний. Для более детального понимания механизмов этой взаимосвязи необходимы дальнейшие научные работы.

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