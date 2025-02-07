Нутрициолог заявила, что худеющим людям полезно есть хлеб

Нутрициолог Юлия Хлопова назвала правильно выбранный хлеб продуктом, который хорошо вписывается в здоровый рацион.Нутрициолог Хлопова заявила, что худеющим людям полезно есть хлеб – прежде всего, цельнозерновой или бездрожжевой. Об этом она рассказала , отметив попутно, что хлеб часто ошибочно воспринимается как продукт, употребление которого ведет к появлению лишнего веса.«Люди набирают вес не из-за конкретного продукта, а из-за общего избытка калорий в своем ежедневном рационе», - подчеркнула эксперт.Хлопова уточнила, что хлеб помогает снизить риск переедания. Например, благодаря употреблению цельнозернового хлеба, содержащего клетчатку, дольше сохраняется чувство насыщения, что позволяет избегать дополнительных и ненужных перекусов. Особенно полезно есть хлеб во время завтрака, так как содержащиеся в нем углеводы перерабатываются организмом для получения энергии, которая расходуется на повседневную активность и предотвращает приступы усталости, сонливости.Помимо того, добавила нутрициолог, хлеб дает организму важные для здоровья нервной системы витамины группы В и укрепляющие здоровье минеральные вещества, такие как магний, калий и железо.Полный отказ от хлеба может поспособствовать снижению стрессоустойчивости и пищевым срывам, предупредила специалист.

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