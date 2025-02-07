Врач Майорова: коктейли на основе аниса могут спровоцировать галлюцинации

Некоторые анисовые коктейли содержат компоненты, которые могут вызывать психоактивные эффекты, рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.«Например, абсент известен своими потенциальными побочными эффектами, такими как галлюцинации и судороги, что связано с содержанием туйона — вещества, содержащегося в полыни», — объяснила доктор.Кроме того, по ее словам, опасность анисовых коктейлей также заключается в высокой крепости.«Анисовые напитки, такие как абсент или анисовая водка, часто имеют высокую степень алкоголя (даже до 90% в некоторых сортах абсента). Это может привести к быстрому опьянению и увеличивает риск алкогольного отравления, особенно при смешивании с другими крепкими напитками. И последнее — аллергические реакции. Анис может вызывать аллергические реакции у людей, чувствительных к растениям семейства зонтичных. Это может проявляться в виде кожных высыпаний или более серьезных состояний, таких как анафилаксия», — заключила врач.

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