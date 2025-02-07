Кардиолог Бокерия рассказала, как она лично относится к применению статинов

Препараты для снижения уровня холестерина в крови — статины — до сих пор вызывают немало споров и опасений среди пациентов из-за возможных побочек. Ведь пить такие лекарства надо регулярно и всю жизнь.Статины назначают при лечении атеросклероза — заболевания, при котором образуются холестериновые бляшки в сосудах. Кроме изменений в показателях крови, высокий уровень холестерина и атеросклероз могут долго никак себя не проявлять: у человека ничего не болит, не кружится и аппетит хороший. Поэтому многим может казаться — зачем пить лекарства, если и так все хорошо?Но однажды, если ничего не предпринимать, все это может стать причиной «неожиданного» инфаркта или инсульта. Прием статинов нужен, чтобы предупредить развитие сосудистых катастроф у пациентов из групп риска и сохранить им жизнь. Назначать их может только врач.В то же время у статинов, как и у любых других лекарств, есть не только полезное действие, но и список возможных побочных эффектов. Как раз из-за них пациенты с высоким уровнем холестерина в крови нередко отказываются от приема препаратов.Мнение кардиологаПодписчики телеграм-канала врача-кардиолога Ольги Бокерии спросили ее, как она лично относится к статинам. Вот что ответила специалист:«Как я отношусь к статинам? Хороший вопрос, почти риторический. Я отношусь к статинам нормально — при условии, что они назначены по показаниям. Потому что мы всегда должны оценить соотношение „риск — польза“. И если рисков при приеме статинов больше, чем пользы, тогда статины пить не надо. Если риски меньше, а польза больше, тогда статины нужно пить, если они показаны. Это касается любого препарата, любого действия в вашей жизни, которое вы совершаете. Вы всегда взвешиваете преимущества и недостатки чего-либо, когда принимаете решение. Точно так же с любым препаратом».Ранее Ольга Бокерия называла три самых неприятных побочных эффекта у статинов среди возможных.Развитие мышечных болей. Люди жалуются на боли в ногах, в спине, слабость и усталость.Ухудшение памяти, развитие деменции. Холестерин содержится в оболочке всех клеток, в том числе нервных. В итоге клетки могут потерять способность «общаться» друг с другом.Повышение уровня сахара в крови. Чтобы нивелировать этот побочный эффект, врач советовала обратить внимание на свое питание и не употреблять много углеводов.Какие четыре показателя надо контролировать, если вы принимаете статины? Рекомендацию врача читайте ЗДЕСЬ.Как понять, что боль в мышцах связана с приемом статиновОб этом в своем телеграм-канале рассказал другой врач — кардиолог Контантин Крулёв. Чтобы отличить «статиновые» боли в мышцах от остальных, специалист предложил пройти простой тест и ответить на четыре вопроса.

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