Ешьте правильно: как составить рацион с пользой для здоровья

Многие слышали о системе правильного питания. В том числе социальные сети пестрят советами, как лучше организовать дневной рацион, похудеть и запустить метаболизм. Но всем ли подходят эти рекомендации, ведь существует множество нюансов, связанных со здоровьем и работой организма? Эксперты рассказали, как разобраться в этих вопросах и подобрать действительно правильное и полезное питание с учетом всех деталей.Что называется правильным питаниемМногие думают, что правильное питание — это невкусная, диетическая, несоленая, вареная еда. Ведущий научный сотрудник, диетолог НИИ питания РАН Ольга Григорьян рассказала, что еще в 60-х годах академик Алексей Покровский (в те годы директор НИИ питания РАН) очень четко сформулировал, что правильное питание — это то питание, которое касается конкретного человека и обеспечивает его всеми необходимыми для жизни и здоровья веществами, которые соответствуют его ферментным системам.«Все знают, что есть врожденные болезни, например лактазная недостаточность. У человека нет фермента, который расщепляет молочный сахар. Разве из этого следует, что молоко — неправильный продукт? Нет, молоко — хороший продукт с очень полезными белками именно по своему аминокислотному составу. А кому-то это не подходит, и продукт будет неполезный», — пояснила Ольга Григорьян.Диетологи и нутрициологи: в чем разница?«Есть продукты, которые поддерживают здоровье, и есть уже определенные изменения в питании — диеты, которые подразумевают лечебные направления», — пояснила Ольга Григорьян.Диету составляет врач-диетолог, предварительно он выясняет проблемы со здоровьем у человека: имеются ли хронические заболевания или появились их первые предвестники — высокий сахар, повышенное давление или неполадки с ЖКТ. Врач-диетолог корректирует сбои в организме с помощью питания.Нутрициологи изучают воздействие питательных веществ на организм и разрабатывают рекомендации по питанию. Они работают со здоровыми людьми, которым не требуется врачебное вмешательство, не назначают лечение, в том числе и ограничительные диеты. Зачастую в своей практике опираются на КЖБУ (количество жиров, белков и углеводов) и подсчет калорий.Диетологи тоже предлагают подсчитывать КБЖУ, но с учетом всех заболеваний человека. Ольга Григорьян рассказала формулу сбалансированного питания, на которую можно ориентироваться, не имея серьезных проблем со здоровьем:«Для ежедневного рациона нужно брать 1 г белка на 1 кг нормального веса. В свою очередь, на 1 г белка рассчитывается 0,8 г жиров и 3,2 г углеводов. Суточная норма белка должна состоять на 2/3 из белка животного происхождения и на 1/3 из белка растительного происхождения. Углеводы могут сочетаться в соотношении 50/50, а лучше — 2/3 сложных углеводов и 1/3 простых».Дальше нужно рассчитать, сколько требуется конкретному человеку в зависимости от его веса. Можно ориентироваться на формулу нормального веса: рост в сантиметрах минус 100.Для снижения веса — индивидуальный подходПрежде чем худеть, нужно задаться вопросом, почему появились лишние килограммы? Причины могут быть разные, чтобы их выяснить, следует обратиться к грамотному специалисту. Он сделает диагностику организма, определит основной обмен — сколько человек потребляет и сколько тратит калорий в день, выяснит основные провоцирующие факторы — триггеры.«Врач может сопоставить все вместе и сказать: "У тебя инсулина много и кортизола — ты заедаешь стресс". И подсчет КБЖУ и калорий — это очень индивидуально», — отметила Ольга Григорьян.Она привела такой пример:«У нас были совместные исследования с ГДР. В стационаре мы уменьшали ежедневный рацион до 600 ккал. И эти люди худели хуже, чем те, которые получали 1 200 ккал в сутки. Я часто своим пациентам советую, когда они у нас (в НИИ питания РАН — прим. ТАСС) месяц лежат и не худеют, сделать разгрузочный день и есть вареную курицу без кожи, соли и хлеба, просто одну курицу. И человек худеет, потому что он нагрузил себя белком, дал большое количество калорий и его митохондрии в клетке проснулись».Второе, на что нужно обратить внимание, — это физическая активность. Жители больших городов мало ходят пешком, редко занимаются спортом, словом, не тратят столько калорий, сколько получают. Это приводит к набору лишнего веса, а также к ряду заболеваний, среди них ранний атеросклероз, гипертоническая болезнь, жировой гепатоз, нарушения функции почек и многие другие.Ольга Григорьян дает несколько важных советов на каждый день тем, кто следит за здоровьем и хочет его поддерживать:Доказано, что сахар вреднее, чем жиры, его потребление лучше ограничить. А вот сало есть можно, его суточная норма — 30 г — это размер спичечной коробки.Хлеб стоит заморозить, а потом подсушить в тостере. Так гликемический индекс будет ниже, чем у свежего хлеба, а организм потратит глюкозу на умственную и мышечную работу.Соевый соус лучше употреблять умеренно, в нем много соли и глюконата натрия — сильнейшего стимулятора аппетита. Соль задерживает воду и дает "сложный" вес.В основных продуктах мало жирных кислот Омега-3, а они нужны для умственной деятельности, поэтому стоит потреблять их дополнительно. Детям вполне подойдет рыбий жир.Включать в рацион салаты из овощей и зелени. Они дают насыщение, к ним можно добавлять трудно всасываемые крупы. Например, сейчас популярна киноа.Правильное питание на каждый деньЕсли у вас здоровье в норме, а времени на подсчет калорий и КЖБУ нет, можно придерживаться проверенных советов. Врач-эндокринолог, нутрициолог сети "Клиника Фомина", мл.н.с. ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" МЗ РФ Алина Мишарова рассказала ТАСС, как можно составлять дневной рацион с пользой для организма, и предложила топ-3 способов правильного питания.«Когда мы слышим о здоровом или правильном питании, чаще всего нам представляется прием пищи из куриной грудки с брокколи и гречкой. Это не так», — пояснила Мишарова.Она составила список критериев здорового питания:Гибкая и удобная система;Включение любимых продуктов;Защита от болезней;Сила, энергия, удовольствие и хорошее самочувствие.По словам Мишаровой, если придерживаться этих способов, тело получит все необходимые макро- и микронутриенты и будет здоровым, а сброшенные килограммы станут приятным бонусом.1. Метод тарелкиНаверняка многие уже слышали об этом способе, который помогает соблюдать такие важные для нашего благополучия привычки, как употребление достаточного количества овощей, фруктов и ягод, цельнозерновых продуктов и, конечно же, белка.Для этого нам понадобиться тарелка диаметром 20–22 см для женщин и 22–25 см для мужчин. Теперь самое главное: ? тарелки необходимо заполнить основными источниками пищевых волокон — овощи, подойдут как свежие, так и приготовленные, фрукты и ягоды; оставшуюся часть делим еще напополам, где половина — ? от всей тарелки — включает медленные углеводы — крупы, макароны, хлебобулочные изделия, картофель, бобовые, а другая половина — белковые продукты: мясо, рыба, курица, творог, яйца, твердые сорта сыра.Около 10% от порции приходится на жиросодержащие продукты — масло, соус, кондитерские, ультрапереработанные изделия и т.д.Если перед вами многокомпонентное блюдо, например плов или пельмени, то положите его на одну половину тарелки, а вторую заполните овощами и фруктами.2. Метод порцийИли метод ладони. Позволяет в любом месте, будь то ресторан, вечеринка или ужин у родителей, определить размер порции без дополнительных усилий с помощью своей ладони, при этом соблюдая принципы здорового питания.В 2013 году впервые упоминается о методе ладони для создания сбалансированного рациона. Затем Британская кардиологическая ассоциация опубликовала клинические рекомендации по методу ладони, который определяет суточную потребность групп продуктов:Пять порций (одна порция = один кулак) — фрукты/ягоды, овощи;Три-четыре порции (одна порция = одна горсть) — сложные углеводы;Две-три порции (одна порция = ладонь без пальца) — богатые белком продукты;Две-три порции (одна порция = 150 мл) — молочные продукты;Одна порция сыра — два пальца;Масла и соусы — одна столовая ложка на порцию.По мнению Мишаровой, этот метод порций прекрасно дополняет предыдущий, поэтому их смело можно комбинировать.3. Средиземноморский стиль питанияВ 2019 году по результатам ряда рандомизированных контролируемых исследований отмечена универсальность средиземноморской модели питания для большинства людей, а польза для здоровья доказана и за пределами Средиземноморского региона. Этот рацион признан одним из лучших к настоящему времени, так как в основе растительная пища — фрукты, овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, в том числе крупы, предпочтение оливковому маслу первого отжима; умеренное количество молочных продуктов; рыба и морепродукты как источник белка с высокой биологической ценностью; ограниченное количество красного мяса, животных жиров и переработанных пищевых продуктов.Каждый из трех методов обеспечивает достаточным количеством пищевых волокон, энергией и сытостью на три — пять часов. И что немаловажно, такие стили питания помогают в контроле массы тела, в профилактике сахарного диабета второго типа, заболеваний сердца и некоторых видов рака.Во многом эти способы перекликаются между собой. Важно придерживаться того, который подходит именно вам. Если у вас появилась идея улучшить качество своего рациона, но вы не знаете как, попробуйте внедрять одну новую привычку один раз в неделю. Например, съедать каждый день один фрукт или приготовить новую крупу — это уже даст свои результаты. Также всегда можно обратиться за консультацией к врачу-диетологу или эндокринологу для поддержки.

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