Эксперт предупредил об опасных осложнениях гриппа и назвал способы избежать их
Основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев напомнил россиянам о серьезности такого заболевания как грипп и предупредил об опасных осложнениях инфекции. Одним из них эксперт назвал нарушения в работе сердца, об этом он рассказал изданию «Известия».
«Грипп — это острое инфекционное заболевание, которое может привести к осложнениям, в том числе тяжелым. Пациент может столкнуться с геморрагическим отеком легких и проблемами с сердечно-сосудистой системой — миокардитом и перикардитом», - предостерег Исаев.
Эксперт назвал способы избежать опасных осложнений гриппа. Прежде всего для того нужно следовать при заболевании врачебным рекомендациям, сказа специалист. Он подчеркнул, что грипп характеризуется очень быстрым процессом ухудшения самочувствия, у заболевших происходит резкое повышение температуры тела, развивается крайне сильная слабость. Исаве посоветовал при первых же симптомах гриппа обращаться к врачу и следовать его рекомендациям. По словам эксперта, лишь врач может назначить необходимое лечение в соответствии с возрастом и состоянием пациента.
Андрей Исаев добавил, что во время заболевания важно соблюдать самоизоляцию, чтобы не распространять инфекцию – нужно оставаться дома и на время исключить контакты с другими людьми.
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