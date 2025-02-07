Эксперт предупредил об опасных осложнениях гриппа и назвал способы избежать их

Эксперт Андрей Исаев рассказал, как защититься от тяжелых последствий гриппа.Основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев напомнил россиянам о серьезности такого заболевания как грипп и предупредил об опасных осложнениях инфекции. Одним из них эксперт назвал нарушения в работе сердца, об этом он рассказал изданию «Известия».«Грипп — это острое инфекционное заболевание, которое может привести к осложнениям, в том числе тяжелым. Пациент может столкнуться с геморрагическим отеком легких и проблемами с сердечно-сосудистой системой — миокардитом и перикардитом», - предостерег Исаев.Эксперт назвал способы избежать опасных осложнений гриппа. Прежде всего для того нужно следовать при заболевании врачебным рекомендациям, сказа специалист. Он подчеркнул, что грипп характеризуется очень быстрым процессом ухудшения самочувствия, у заболевших происходит резкое повышение температуры тела, развивается крайне сильная слабость. Исаве посоветовал при первых же симптомах гриппа обращаться к врачу и следовать его рекомендациям. По словам эксперта, лишь врач может назначить необходимое лечение в соответствии с возрастом и состоянием пациента.Андрей Исаев добавил, что во время заболевания важно соблюдать самоизоляцию, чтобы не распространять инфекцию – нужно оставаться дома и на время исключить контакты с другими людьми.

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