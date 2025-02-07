Флеболог Офицеров: варикоз «молодеет» и возникает даже у подростков

Флеболог Антон Офицеров рассказал об особенностях варикоза, а также о мифах вокруг варикозной болезни.Многим кажется, что варикоз, при котором на ногах появляются выпуклые вены и сосудистые сетки, является возрастной патологией – на самом деле варикоз «молодеет» и возникает даже у подростков. В молодом возрасте варикоз возникает под влиянием наследственности, сидячего образа жизни, гормональных изменений, ожирение.«У молодых людей болезнь часто маскируется под усталость ног или сосудистые сеточки», - уточнил Офицеров в Telegram-канале.Флеболо попутно указав на распространенные заблуждения о варикозной болезни. В частности, медик обратил внимание на то, что варикоз – это не эстетическая проблема, а заболевание.«Варикоз — серьезное заболевание. За расширенными венами и сосудистыми «звездочками» скрывается нарушение работы венозных клапанов, которое вызывает застой крови, отеки, воспаление и даже трофические язвы. Без лечения заболевания велик риск развития воспаления вен, тромбоза и даже смертельно опасной тромбоэмболии легочной артерии», - предупредил Офицеров.Также флеболог назвал заблуждением мнение о том, что возникший варикоз можно устранить специальными мазями или гелями. Он подчеркну, что косметические средства на основе экстрактов пиявок или конского каштана не могут вылечить варикоз, так как они не устраняют причину болезни, заключающуюся в нарушениях работы венозных клапанов. Но за счет охлаждающего эффекта или улучшения микроциркуляции они помогают несколько уменьшить отеки и тяжесть в ногах.«Мази — дополнение к терапии, но они не заменяют компрессионное лечение, склеротерапию или операции», - констатировал эксперт.

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