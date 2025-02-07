Врач развеял мифы о пользе меда
Врач объяснил, что мед на 80 процентов состоит из сахара, при этом в нем очень мало белка — около одной десятой процента. По словам врача, этот белок может быть полезен для иммунной системы, однако в то же время он способен вызывать аллергию. Как объяснил Вялов, какой эффект мед окажет на человека, зависит от того, где росли растения, из которых он был получен.
Также, по словам Вялова, в меде содержатся органические кислоты, которые могли бы быть полезны для микрофлоры, однако их количество очень незначительно, из-за чего они не доходят до нужных отделов желудочно-кишечного тракта.
«Остальных микроэлементов так мало, что придется съесть горшочек меда! Давайте договоримся: мед — это скорее вкусно, чем полезно. Не оправдывайте любовь к меду пользой для здоровья!» — прокомментировал эксперт.
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