10 фактов о БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМАХ, которые нужно знать

Каждый день в период с 14.00 до 16.00 большая часть человеческой расы испытывает энергетический спад — вялость, отсутствие концентрации и желание куда-нибудь прилечь. Что происходит?Вы с трудом встаете по утрам и с таким же трудом засыпаете по вечерам, тогда как ваша подруга делает все ровно наоборот? А, может, два часа сна в середине дня превращают вас в зайчика-энерджайзера, в то время как ваш любимый человек, если даже 15 минут поспит днем, чувствует себя еще более разбитым и уставшим, чем после бессонной ночи? Биоритмы (или циркадные ритмы) — вещь, которая управляет нашими циклами сна и бодрствования, и имеет огромное значение, когда речь идет о здоровье и отличном самочувствии.Всё, что вы не знали о биоритмахВ дополнение к этому, внутренние биологические часы координируют сотни клеточных событий в организме: в частности, высвобождение кортизола, рост и падение температуры тела и кровяного давления.«Если думать обо всех молекулярных процессах, которые происходят в организме, как об оркестре, то циркадные ритмы здесь выступают в качестве дирижера», — говорит доктор Рэнди Нельсон, профессор и руководитель кафедры неврологии в Университете штата Огайо.1. Даже час может все изменить…«Отклонение от биоритмов даже на час — это слишком много», — говорит Филлис Зи, доктор медицинских наук.Исследования показали, что изменение оптимального графика сна и бодрствования на 60 минут в долгосрочной перспективе приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.2. … а перелеты могут нанести серьезный уронЕсли даже час — это проблема, то вы можете себе представить, что происходит с организмом во время джетлага.«Биоритмы нужны для того, чтобы ваше тело счастливо работало на своих часах. Но длительные перелеты заставляют его работать на новой частоте, искусственно ускоряясь или, наоборот, замедляя движение», — объясняет Зи.Впрочем, выход из ситуации есть: вам следует немного скорректировать график сна перед поездкой и проводить достаточно времени на свежем воздухе, чтобы сделать переход более глдким.3. Люди имеют разные биоритмыНа первый взгляд, большинство людей живут по одинаковым ритмам: они просыпаются утром и засыпают вечером. Но, с другой стороны, все мы делимся на сов и жаворонков, плюс, существуют очевидные биоритмические различия между разными возрастными категориями.«Естественный сдвиг в сторону ночной жизни происходит в подростковом возрасте: причем, он более заметен у мальчиков, чем у девочек, — говорит Коллин МакКланг, доцент кафедры психиатрии в Университете Питтсбурга. - В то же время с возрастом наши ритмы начинают переходить на другую сторону, поэтому пожилые люди чаще всего просыпаются рано утром и отправляются спать ранним вечером».4. У женщин больше шансов быть жаворонкамиУченые полагают, что также могут быть различия между мужчинами и женщинами. Исследование 2013 года позволило говорить о том, что женские биологические часы на 6 минут быстрее, чем у мужчин. То есть, женщины были более склонны к тому, чтобы называть себя жаворонками. В тоже время ученые отметили, что 6 минут — не такая уж большая разница, которая может быть связана не только с биоритмами, но и с тем, что женщины чаще не получают достаточно сна, выполняя работу по дому в вечернее время.5. Свет имеет значениеЯркий свет, будь то естественный солнечный свет или искусственное освещение, может спровоцировать целый каскад реакций.«Мозг обеспечивает централизованный контроль циркадных ритмов, — говорит Джордж Брэйнард, доктор философии и профессор неврологии в Университете Томаса Джефферсона. — Как только свет попадает в глаза, он стимулирует сетчатку, и сигналы передаются в гипоталамус. В гипоталамусе есть два небольших ядра, которые представляют собой наши внутренние часы: они посылают информацию о свете, темноте и биологических ритмах нервной системе и всему организму. Этот процесс позволяет нам быть бдительными и активными в дневное время и засыпать в ночью».Вот почему прокрутка Instagram перед сном не кажется экспертам хорошей идеей.6. «Палео-освещение» может все исправитьБезусловно, вы слышали о палео-диете, но ученые считают, что есть еще один палео-вариант здорового образа жизни, который работает. И это палео-освещение. По сути, палео-освещение — это создание максимальной темноты вокруг себя до и во время сна при условии получения достаточно количества света в дневное время.«Стремитесь к 20-30 минутам на свежем воздухе каждый день, чтобы чувствовать себя прекрасно», — советуют эксперты.7. Тренировки влияют на биоритмыИсследование, проведенное в 2012 году в Университете Калифорнии, говорит о том, что существует «оптимальное» время для того, чтобы отправиться в спортзал. Ученые обнаружили, что мыши, которые использовали беговое колесо вечером, имели более стабильные биологические часы, чем те, которые делали это в первой половине дня. При этом вы не должны тренироваться прямо перед сном: физическая активность увеличивает частоту сердечных сокращений и уровень кортизола, что делает засыпание более трудным.8. Нарушения приводят к депрессииСезонное аффективное расстройство (так называемая зимняя депрессия), как правило, возникает тогда, когда солнца за окном становится меньше. Дело в том, что солнечный свет способствует образованию серотонина — гормона, ответственного за настроение — так что математика здесь получается предельно простая. При этом доказано, что светотерапия является действенным средством борьбы с сезонной депрессией, так что если вы все чаще грустите без причины, постарайтесь чаще гулять и вкрутите побольше лампочек.9. Энергетический спад — это нормальноКаждый день в период с 14.00 до 16.00 большая часть человеческой расы испытывает энергетический спад — вялость, отсутствие концентрации и желание куда-нибудь прилечь. Что происходит?«Ваш циркадный ритм идет на снижение примерно через 8 часов после того, как вы встаете, — объясняет Филлис Зи. — Вы входите в цикл сонливости, который характеризуется неспособностью эффективно работать быть продуктивным, потому что наш организм настроен на отдых».Если у вас есть возможность, то 15-20 минут отдыха в положении лежа будут очень кстати. Но не больше 30 минут — в противном случае, вам будет сложно заснуть вечером.10. Биоритмы помогут повысить иммунитетИсследование 2016 года, участниками которого стало 276 человек, показало, что прививки от гриппа, сделанные в первой половине дня, оказались более эффективными, чем те, которые сделали во второй половине дня. Это происходило за счет более активного производства организмом антител в первой группе.«Иммунная функция также подвержена влиянию циркадных ритмов», — говорит МакКланг.Есть версия, что это произошло из-за экологических угроз, действие которых преимущественно происходит в дневные часы, так как именно в это время мы больше находимся на улице. И в процессе эволюции иммунная система отреагировала соответствующим образом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки