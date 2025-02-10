Нестандартный подход: почему новые методы лечения рака долго не применяются на практике

Узнайте, с какими проблемами сталкиваются онкобольные в России в наши дни и почему рака вокруг как будто становится с каждым годом все больше.Про рак существует множество стереотипов: что им болеют только пожилые, что вылечить рак почти невозможно, а если и возможно, то выложить за это придется космические суммы.Что на самом деле мы знаем о раке в наши дни? Как обстоят дела с помощью онкобольным в России? Эти вопросы обсудили участники паблик-тока благотворительного фонда «Не напрасно».Почему рака становится большеМожно ли сказать, что раком в России стали болеть чаще? Как отмечает онколог-химиотерапевт Полина Шило, если судить по «грубым» показателям заболеваемости на 100 тысяч населения, не стандартизированным по возрастным группам, то это действительно так. В период с 2013 по 2023 год прирост новых случаев составил 12,46%.А вот если цифры стандартизировать по возрасту, то картина кажется уже не такой пугающей: за 10 лет прирост составил всего 0,45%.В целом можно сказать, что рост заболеваемости раком больше связан с неочевидной причиной. Дело в том, что онкологические заболевания чаще диагностируют в пожилом возрасте. А наше общество стареет, то есть доля пожилого населения увеличивается.Рак стал реже убиватьОднако есть и хорошие новости. Несмотря на тревожные цифры по заболеваемости, есть основания говорить о том, что лечить рак стали эффективнее. И в России, и в других странах появляется все больше и больше новых методов терапии, препаратов. Кроме того, диагностика онкологических недугов с каждым годом тоже совершенствуется, поэтому вероятность, что болезнь найдут и начнут лечить на ранних стадиях, растет.Благодаря этому смертность от рака продолжает снижаться. По грубым показателям за 10 лет прирост составил минус 5,06%, по стандартизированным — минус 17,34%.Чем болеют россиянеУ мужчин в России, исходя из данных 2023 года, чаще всего диагностируют опухоли:предстательной железы (19,1%),трахеи, бронхов и легкого (14,5%),кожи, кроме меланомы (11,2%),ободочной кишки (7,1%),желудка (6,3%),прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (5,6%),почки (4,8%),лимфатической и кроветворной тканей (4,7%),мочевого пузыря(4,4%),поджелудочной железы (3,0%).По словам специалистов научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена, 28,9% всех злокачественных новообразований у российских мужчин связано с мочеполовой системой.У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы. на эту болезнь приходится 22,5% всех онкодиагнозов. Далее следуют:злокачественные новообразования кожи, кроме меланомы (15,6%),тела матки (8,0%),ободочной кишки (7,0%),желудка (4,9%),шейки матки (4,5%),прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (4,3%),лимфатической и кроветворной тканей (4,3%),яичника (3,8%),трахеи, бронхов, легкого (3,9%).У дам самый большой процент раковых опухолей приходится на органы репродуктивной системы — 39,5%.Главные проблемыК сожалению, нельзя сказать, что никаких проблем в сфере помощи онкобольным в нашей стране не осталось. Да, по всему миру с каждым годом появляется все больше лекарств и методик для лечения рака, но вот с их доступностью все довольно непросто.К сожалению, многие препараты, о которых пишут СМИ и о которых с такой гордостью рассказывают на конференциях, далеко не всегда врачи могут начать быстро использовать. В некоторых странах срок от момента, когда препарат одобряют к использованию, до того, как его действительно могут назначить, может составлять до 1600 дней.Еще одна важная проблема — стоимость препаратов для онкобольных, которая по-прежнему остается на космическом уровне.Например, есть препарат «Энхерту», который используют для лечения рака молочной железы. Один флакончик лекарства стоит в районе 220 тысяч рублей, для терапии нужно принимать по 2-4 флакона 1 раз в 3 недели длительное время. И это только одно лекарство, без учета всех трат на лечение и восстановление онкобольного.Кроме того, в России ситуация с помощью онкобольным сильно разнится от региона к региону. Есть места с большим количеством специалистов и больниц, есть города, где ситуация не такая радужная.В разных регионах отличаются и возможности финансирования, и количество врачей, готовых к работе, и подходы к распределению средств. Единого минимального уровня качества услуг нет.Медицина для галочкиКак отметил онколог Владислав Евсеев, долгое время в нашей стране не существовало четких стандартов того, кто и куда идет лечиться в случае определенных диагнозов. И такой подход, с одной стороны, имел свои весомые недостатки. Нередко лечением занимались люди, которые не имели большого опыта. Как правило, в больницах были единицы врачей, которым действительно была интересна тема онкологии. С другой стороны, отсутствие стандартов порождало конкуренцию. Больницам приходилось стараться для того, чтобы пациент пришел именно к ним.В последние же годы происходит централизация медицинской помощи, все замыкается на одном-двух учреждениях в регионе. Теперь у врачей в них появилась возможность наработать опыт, но конкуренция, которая так мотивировала становиться лучше, пропала.Кроме того, происходят попытки стандартизировать не только путь пациента, но и само лечение: что нужно назначать обязательно, что не нужно. Цель этого — защитить пациента.Однако большая проблема в том, что большинство пациентов не укладываются в стандартные шаблоны. Особенности организма человека и стиля его жизни тоже влияют на выбор терапии. Когда происходит попытка замкнуться на стандартный курс лечения, получается, что медицина нужна ради галочки на листе, а не для пациента.

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