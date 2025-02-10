Невролог Чен поделился четырьмя привычками, которые он использует сам, чтобы избежать слабоумия

Врачи с сожалением признают: в пожилом возрасте разум может начать угасать. Чтобы отсрочить этот момент, сами медики добавляют в повседневную жизнь приятные и одновременно полезные занятия.Доктор Байбинг Чен — опытный невролог из США. Он уверен, что каждый человек в силах повлиять на то, как будет протекает его старость. Так, например, сохранить ясность ума и защититься от нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, помогут приятные ритуалы. Стоит внедрить эти привычки в свою жизнь, и вы станете активнее, позитивнее, фигура улучшится, а память перестанет подводить.Изучать новый язык«Мозг любит, когда ему бросают вызов», — заверяет невролог. Мыслительному органу необходимо напрягаться, думать, поэтому изучение иностранного языка — идеальный вариант. Это доказано наукой: исследование показало, что у билингвов симптомы деменции появились на четыре года позже, чем у монолингвов, при этом все остальные показатели были эквивалентны.«Изучение языка задействует несколько областей мозга. Оно также формирует когнитивный резерв и усиливает связь между различными областями органа. Все это помогает мозгу адаптироваться к старению», — поясняет врач.Не хотите учить английский или испанский? Тогда совершенствуйте свой русский! Ищите новые слова, термины, заучивайте их. Это поможет не только прокачать мозг, но еще и расширить свой словарный запас и кругозор.Заниматься танцамиЭто хобби благоприятно воздействует как на тело, так и на разум. Так, ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна обнаружили, что танцы на 76% снижают риск развития деменции. Другое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, показывает, что танцы улучшают пространственную память.Когда вы исполняете танцевальные движения, вырабатываются новые нейронные связи. Постоянное заучивание движений, партий, танцевальных связок укрепляет моторику организма, улучшают память, делилась опытом хореограф Юлия Волкова.Играть на музыкальном инструментеВы давно хотели освоить гитару или же в детстве ходили в музыкальную школу, где играли на фортепиано? В любом случае стоит взять инструмент в руки. Такое хобби стимулирует почти каждую часть мозга и требует максимальной отдачи, говорит невролог. Вы сосредоточены, улавливаете ритм, ноты и целиком отдаетесь процессу.Ученые также подтверждают: игра на музыкальных инструментах прокачивает мозг и отодвигает старение. Кроме того, это еще и позитивно влияет на ментальное здоровье.Долго гулять пешкомФизическая активность увеличивает приток крови к мозгу и способствует выделению химических веществ, которые помогают защищать клетки органа. Кроме того, подобные нагрузки способствуют высвобождению гормонов радости, что также важно для здоровья мозга.Даже короткая прогулка по лесу или парку будет благоприятно влиять на ваши когнитивные способности: концентрация внимания повысится примерно на 20%. Ученые из США проводили эксперимент, в котором две группы людей в возрасте от 50 до 80 лет регулярно занимались растяжкой и гуляли каждый день, только одни это делали в помещении, а другие — на свежем воздухе. Через год наблюдений эксперты сделали вывод, что у последних на 2% увеличились те участки мозга, которые отвечали за память и планирование.

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