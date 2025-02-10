Чем полезен яблочный уксус и кому его прием не подходит

Как ферментированный продукт яблочный уксус является доступным, но эффективным профилактическим средством от многих проблем, он улучшает состояние кожи и кишечника.Яблочный уксус используется как внутреннее, так и наружное средство. В частности, он помогает нормализовать состояние кожи при склонности к прыщам и в целом положительно влияет на кожу. Применять яблочный уксус можно в качестве тоника или можно употреблять его разбавленном виде (кислая жидкость очень концентрированная, ее всегда следует разбавлять небольшим количеством воды). При его употреблении нормализуется уровень pH, что усиливает защиту кожи от воспаления и высыпаний.Кожа при приеме яблочного уксуса может улучшаться еще и потому, что он мягко стимулирует работу печени – в результате из крови быстрее выводятся токсины и вещества способные вызывать аутоиммунные реакции.Другие косметические эффекты яблочного уксуса:Помогает избавиться от перхоти, борясь с грибком Malassezia, который иссушает кожу головы и способствует её появлению.Осветляет зубы. Полоскания с его добавлением дают легкий отбеливающий эффект;Борется с грибком стоп и ногтей. Ванночки с яблочным уксусом и водой также помогает при грибковой болезни стоп, полезны для профилактики их потливости и плохого запаха.Помимо того, прием яблочного уксуса укрепляет иммунную систему. В холодные зимние месяцы он может стать недорогим средством поддержки организма, доступной профилактикой ОРВИ. В яблочном уксусе содержатся бактерии, которые могут улучшить состояние кишечной микрофлоры, – это исключительно позитивно влияет на работу иммунной системы, которая постоянно борется с вирусами. Об этом в разговоре с MedikForum.ru сообщила гастроэнтеролог Александра Алисова.Также яблочный уксус полезно употреблять для нормализации пищеварения, он может помогать при склонности к вздутию и запору. Благодаря содержащимся питательным веществам и кислоте он стимулирует пищеварение, действует как мягкое очищающее средство, стимулирует выработку слюны, поддерживает деятельность кишечника и поджелудочной железы.Вдобавок его прием помогает сбалансировать уровень сахара в крови, такой эффект является следствием деятельности дружественных кишечных бактерий, которые активизируются под воздействием уксуса.«Яблочный уксус помогает организму лучше регулировать уровень сахара в крови, что, в свою очередь, снижает тягу к еде и ускоряет процессы сжигания жира».Одним из малоизвестных свойств яблочного уксуса является его способность обеспечивать свежее дыхание. Кислотные элементы в уксусе борются с бактериями – провокаторами неприятного запаха изо рта. Ополаскивания рта его раствором в этом плане очень эффективны, к тому же такие ополаскиватели из яблочного уксуса и воды являются натуральными и недорогими.Как рекомендуется употреблять яблочный уксус?С водой. В стакане воды следует разбавить 15 мл уксуса – такой напиток можно употреблять дважды в день.Если вы не знаете, как организм отреагирует на напиток, употребляйте его небольшими порциями во время еды.С зеленым чаем. Заварите обычную чашку зеленого чая, немного охладите, добавьте две чайные ложки яблочного уксуса, перемешайте. Можно добавить немного лимонного сока и меда.С корицей. Чайную ложку молотой корицы нужно размешать в кружке кипятка, дать остыть, затем добавить одну столовую ложку меда и две чайные ложки яблочного уксуса, тщательно перемешать.Кому не подходит яблочный уксус? По словам эндокринолога Зухры Павловой, несмотря на свои положительные эффекты, он небезопасен для некоторых людей. Яблочный уксус как любой другой содержит много кислоты, из-за чего его прием может вызвать неприятные симптомы при имеющихся проблемах с желудочно-кишечным трактом.Его точно не следует употреблять без предварительной консультации с врачом при имеющихся нарушениях в работе почек и печень.

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