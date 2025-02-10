Врач пояснила, на какие проблемы в организме указывает шелушение кожи

Врач Вера Сережина рассказала, почему может возникать шелушение кожи.Шелушение кожи может возникать на лице, руках и других открытых частях тела, а также в менее очевидных местах (например, на коже головы), и зачастую данная проблема обостряется зимой. Врач Сережина пояснила, на какие проблемы в организме указывает подобное шелушение кожи, если не считать, что зимой кожу портит сухой воздух из-за отопления.Медик констатировала, что часто фактором шелушения становятся дефицитные состояния.«На зимний период приходится и пик нехватки жирорастворимых витаминов — помимо витамина D, людям зачастую не хватает витаминов A и E, которые отвечают за увлажненность и упругость кожи. Их дефицит может приводить к сухости, раздражению и ухудшению общего состояния кожи», - предупредила Сережина.Врач отметила, что восполнять нехватку важных для кожи витаминов помогает рацион и использование специальных кремов, обогащенных жирорастворимыми витаминами. По словам медика, такими кремами кожу лица и рук следует обрабатывать зимой как перед выходом на улицу, так и при возвращении домой.«Если шелушение возникает на участках кожи, которые скрыты одеждой, это может указывать на гиповитаминоз. В таком случае стоит проверить уровень витаминов в организме с помощью анализов», - дополнила специалист.В беседе с РИАМО врач Сережина отметила, что принимать жирорастворимые витамины для восполнения их нехватки без рекомендации медиков не следует. Самостоятельный прием таких средств несет определенные риски для здоровья (в частности, может повышать риск онкологических заболеваний), предостерегла эксперт.Сережина добавила, что на состояние кожи также влияют микроэлементы: цинк, железо, селен, йод. Эти вещества необходимы для полноценной работы щитовидной железы, которая регулирует выработку гормонов, влияющих на здоровье кожи.Вдобавок шелушение может быть связано с грибковой инфекцией, обратила внимание врач. Особенно характерны для грибковых поражений участки шелушения на руках

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