Микропластик в пищевой упаковке может увеличить риск сердечных заболеваний

Новые исследования показывают, что микропластик, особенно из пищевых контейнеров, может повреждать кровеносные сосуды, вызывая воспаление и клеточные изменения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Может ли пластиковая посуда, которую мы используем для еды, быть связана с повреждением сердца? В недавнем исследовании, опубликованном в Scientific Reports , группа итальянских ученых обнаружила, что микропластик — особенно из упаковки пищевых продуктов — может вызывать вредные изменения в сосудистых клетках, увеличивая риск сердечных заболеваний.Исследование показало, что воздействие этих видов пластика может привести к повреждению кровеносных сосудов, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем.Микропластик теперь является неизбежной частью нашей окружающей среды. Эти крошечные пластиковые фрагменты, выделяемые упаковкой, текстилем и промышленными отходами, были обнаружены в крови, легких и даже сердце человека, и ученые все больше обеспокоены их возможными последствиями для здоровья, особенно их влиянием на сердечно-сосудистую систему.Исследования уже связывают микропластик с окислительным стрессом, воспалением и повреждением тканей, но их непосредственная роль в сердечных заболеваниях остается неясной. Недавно исследователи обнаружили микропластик в артериях пациентов, перенесших операцию, что вызвало опасения, что эти загрязнители могут способствовать атеросклерозу и другим сосудистым заболеваниям.Однако механизмы, посредством которых микропластик может вызывать изменения, приводящие к сердечно-сосудистым заболеваниям, остаются неясными.В настоящем исследовании изучалось, вызывают ли микропластики, в том числе те, которые естественным образом разлагаются под воздействием солнечного света и окружающей среды, повреждение гладкомышечных клеток сосудов, которые играют решающую роль в поддержании здоровья кровеносных сосудов.Чтобы изучить влияние микропластика на здоровье сосудов, ученые изучили гладкомышечные клетки коронарных артерий человека (HCASMC), подвергшиеся воздействию полиэтилена и полистирола — двух распространенных видов пластика, используемых для упаковки пищевых продуктов.Эти микропластики были протестированы как в их «чистом» виде, так и после искусственного старения для имитации деградации окружающей среды. Команда стремилась определить, могут ли эти пластики вызывать вредные клеточные изменения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Исследование включало несколько ключевых экспериментов. Ученые сначала измерили жизнеспособность клеток, чтобы оценить, как воздействие микропластика повлияло на выживаемость клеток.Они также оценили апоптоз, запрограммированную гибель клеток и цитотоксичность, измерив такие маркеры, как p53 и модифицирующий фактор В-клеточной лимфомы (BMF), известные своей ролью в реакции на стресс и гибели клеток.Также были проведены миграционные анализы, чтобы выяснить, изменяет ли микропластик движение гладкомышечных клеток, что является решающим фактором в развитии сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз.Кроме того, исследователи провели иммунофлуоресцентный анализ, чтобы обнаружить изменения в ключевых белках, которые сигнализируют о переключении фенотипа. В этом процессе гладкомышечные клетки переходят из здорового состояния в состояние, подверженное заболеванию.В частности, они измерили уровни сократительного маркера ?-гладкомышечного актина, галектина-3 (маркера воспаления) и фактора транскрипции Runt-related 2 (RUNX-2), остеогенного маркера, связанного с кальцификацией сосудов.Наконец, они изучили роль микропластика в активации комплекса инфламмасом — важнейшего фактора воспаления при сердечно-сосудистых заболеваниях.Исследование показало, что воздействие микропластика существенно влияет на клетки гладких мышц сосудов (ГМКС), что приводит к ряду вредных изменений в сердце.Жизнеспособность клеток снизилась во всех группах, подвергшихся воздействию микропластика, причем наибольшее снижение вызвал старый полистирол. Это говорит о том, что деградация окружающей среды делает эти пластики еще более токсичными для человеческих клеток.Маркеры клеточного стресса и смерти также были повышены. Уровни p53 и BMF, оба связанных с апоптозом, значительно возросли в клетках, обработанных микропластиком, что указывает на то, что микропластик может способствовать запрограммированной гибели клеток.Кроме того, тесты на цитотоксичность подтвердили, что микропластик вызывает повреждение мембран, при этом в обработанных образцах увеличивается высвобождение лактатдегидрогеназы.Кроме того, анализы миграции показали, что воздействие микропластика усилило движение VSMC, процесс, связанный с атеросклерозом. Клетки, подвергшиеся воздействию микропластика, особенно деградированного полистирола, показали повышенную миграцию, что предполагает сдвиг в сторону фенотипа, связанного с заболеванием.Иммунофлуоресцентный анализ дополнительно подтвердил эти изменения, при этом наблюдалось снижение уровня ?-актина гладких мышц и повышение уровня галектина-3 и RUNX-2.Эти маркеры указывают на то, что микропластик вызывает переход от здорового сократительного состояния к синтетическому фенотипу, склонному к воспалению сосудов и кальцификации.В частности, микропластик активировал комплекс инфламмасомы, указывая на повышенную воспалительную реакцию, известную причину сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз. Старый микропластик усилил эти эффекты, что говорит о том, что пластик, подвергшийся воздействию окружающей среды, может представлять еще больший риск.В целом исследование предоставило убедительные доказательства того, что микропластик не только проникает в сосудистую систему человека, но и активно способствует повреждению клеток и воспалению, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.В заключение следует отметить, что результаты исследования показали, что микропластик представляет собой не просто опасность для окружающей среды — он может представлять серьезную угрозу для здоровья сердца.В этом исследовании подчеркивается, что микропластик, особенно содержащийся в упаковке пищевых продуктов, может вызывать вредные изменения в сосудистых клетках, что может привести к атеросклерозу и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.Учитывая рост загрязнения пластиком, изучение и смягчение его последствий для здоровья должны стать приоритетом как для исследователей, так и для политиков.

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