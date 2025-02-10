Эксперт Никитина назвала простую привычку, которая помогает избежать переедания

Употребление достаточного количества воды способствует улучшению самочувствия, снижает уровень стресса и помогает контролировать аппетит. Такой важный аспект правильного питания отметила нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Диана Никитина в беседе.Специалист пояснила, что ежедневно следует выпивать объем воды, исходя из расчета 40 миллилитров на каждый килограмм массы тела. Это особенно актуально для тех, кто стремится избавиться от лишнего веса, поскольку организм нередко воспринимает жажду как голод.«Если вам кажется, что вы проголодались между основными приемами пищи, попробуйте сначала выпить стакан воды. Подождите 15-20 минут и прислушайтесь к своим ощущениям — возможно, потребность в еде исчезнет, и вы избежите переедания», — посоветовала Никитина.Кроме того, она порекомендовала за полчаса до еды выпивать стакан теплой воды. Это позволяет быстрее почувствовать насыщение, так как жидкость частично заполняет желудок и снижает объем потребляемой пищи.Помимо этого, эксперт советует отказаться от сладких газированных напитков, соков и энергетиков, заменив их чистой водой. Если трудно пить обычную воду, можно добавить в нее ломтики цитрусовых, свежий огурец, ягоды, мяту или розмарин — такие добавки не только улучшают вкус, но и делают процесс питья более приятным.В завершение Никитина подчеркнула, что женщины, заботящиеся о состоянии кожи, должны уделять особое внимание питьевому режиму. Достаточное потребление жидкости способствует замедлению процессов старения и уменьшает вероятность появления морщин.

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