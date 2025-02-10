Онколог предупредил, что болью в горле может проявляться рак пищевода

Британский хирург-онколог Джейсон Чоу посоветовал помнить, что боль в горле может оказаться признаком злокачественного процесса.Онколог Чоу предупредил, что болью в горле может проявляться рак пищевода, об этом медик рассказал в публикации издания Daily Mirror. Ведущий специалист Лондонской клиники Royal Free Hospital подчеркнул, что потенциально опасным симптомом такая боль может быть в том случае, когда она не проходит длительное время.«Боль в горле, которая не проходит более трех недель, может быть признаком злокачественной опухоли пищевода», - заявил Джейсон Чоу.Онколог обратил внимание, что также при развитии рака пищевода боль в горле сопровождается болезненностью или жжением при глотании, неприятными ощущениями за грудиной.Другим потенциальным признаком этого заболевания является часто возникающая изжога, дополнил врач.Помимо того, сказал Чоу, при развитии рака органов пищеварения может измениться цвет стула – он становится темным, напоминает смолу. Такое преображение становится результатом внутреннего кровотечения и проникновения в каловые массы крови, подвергающейся воздействию желудочной кислоты, ферментов и бактерий.

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