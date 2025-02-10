Какую крупу есть каждый день, чтобы чувствовать себя лучше
Гречка богата растительным белком, который усваивается легче, чем животный, но при этом дает организму важные аминокислоты. Кроме того, в этой крупе содержится много железа, меди и цинка – минералов, которые поддерживают работу сердца, иммунной системы и способствуют здоровью кожи и волос.
Отдельного внимания заслуживает зеленая гречка. В отличие от привычной обжаренной крупы, она сохраняет больше полезных веществ, поскольку не проходит термическую обработку. В ней особенно высоко содержание антиоксидантов, а также ферментов, которые улучшают пищеварение и поддерживают баланс кишечной микрофлоры.
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