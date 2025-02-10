Онколог назвал симптомы, при которых нужно проверяться на возможный рак

Онколог Павел Нестеров рассказал, почему может возникнуть рак, и каковы его внешние признаки.Онколог Нестеров назвал симптомы, при которых нужно проверяться на возможный рак, отметив при этом, что существует множество форм онкозаболеваний, и их проявления бывают весьма разнообразными. Врачом были перечислены ключевые признаки, свойственные злокачественным опухолям.Проявления внутреннего кровотечения – учащенное дыхание, мушки перед глазами, головокружение, бледность, обморочное состояние;Ощутимая потеря веса, которая происходит без попыток человека худеть или без изменений в его образе жизни;Новообразования на коже, имеющие вид необычных, слишком крупных родинок, бородавок;Появление уплотнений на теле;Повышение температуры тела, происходящее без признаков какой-либо инфекции, ОРВИ;Повышенная усталость, слабость, которые ощущаются, даже если человек достаточно спит и отдыхает;Увеличение лимфоузлов.Онколог Нестеров добавил, что риск возникновения рака повышен у людей с наследственной предрасположенностью, хроническими заболеваниями или перенесших гепатит B и C, вирус Эпштейна-Барра, а также у тех, кто работает на вредных производствах или длительно находится на солнце. Кроме того, подверженность онкозаболеваниям усиливают курение, злоупотребление алкоголем, частые вирусные инфекции и хронические заболевания, чрезмерное потребление рафинированного сахара и продуктов, переработанных промышленным способом.Нестеров подчеркнул, что своевременное выявление рака возможно, прежде всего, при условии, что человек проходит профилактические проверки своего здоровья.«Каждый год женщины должны посещать гинеколога и проходить плановую маммографию, пальпацию молочных желез. Мужчины тоже должны не пропускать ежегодные визиты к урологу. Немаловажно регулярно делать флюорографию, а после 40–50 лет каждому рекомендуется проходить ежегодную колоноскопию, сдавать все необходимые анализы», - подчеркнул онколог.

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