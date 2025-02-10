Врач Чернышова: покалывания в конечностях относятся к основным признакам густой крови

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о недомоганиях, которые возникают при сгущении крови.Густая кровь повышает риск появления тромбов, и на эту проблему могут указывать определенные симптомы. Врач Чернышова сообщила, что к основным признакам густой крови относятся покалывания в конечностях.«Быстрая утомляемость, головная боль, головокружение, а также покалывания в конечностях могут сигнализировать о повышенной вязкости крови», - рассказала медик «Москве 24».Чернышова отметила, что густая кровь может быть последствием недостаточного потребления воды или состояний, сопровождаемых существенной потерей влаги (например, сильной рвоты или потоотделения). Также вызывать сгущение крови могут некоторые заболевания (сахарный диабет).Врач предупредила, что в перспективе густая кровь ведет к возникновению угрожающих жизни нарушений.«Густая кровь плохо проходит по мелким капиллярам, есть риск слипания форменных элементов крови и развития тромбов. Это грозит в глобальном масштабе инфарктами, инсультами и тромбозами других органов», - констатировала терапевт.По словам Чернышовой, для предотвращения густой крови важно пить достаточно воды, но также может требоваться прием разжижающих препаратов. Проблема в том, что сгущение крови не всегда можно определить по внешним признакам (даже по указанным выше), поскольку они являются неспецифичными и могут возникать при других недомоганиях. Часто человек вообще не чувствует каких-либо изменений, заметила специалист.«Точно определить повышенную вязкость крови можно только по ее анализу», - подчеркнула эксперт.

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