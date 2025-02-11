Не отказывайтесь от соли! Какие «вредные» продукты на самом деле уместны в рационе

Продукты, которые часто называют вредными, на самом деле могут быть полезны.Химик Инна Кылосова призвала россиян не отказываться от потребления соли в попытках сделать свое питание более здоровым. Соль – это специя, которой вредно переедать, но ее умеренное поедание не навредит организму, подчеркнула эксперт. Кылосова объяснила, что при недоставке натрия в рационе организм предпринимает попытки удерживать этот элемент из любой пищи и жидкости – в результате человек начинает страдать от отечности.Также существуют другие «вредные» продукты, которые на самом деле уместны в рационе, – на них указала диетолог Василиса Пономарева.Сахар. Этот продукт в последнее время особенно активно порицается диетологами. Однако употребление небольшого количества сахара или чего-то сладкого может быть полезно при гипогликемии, когда уровень глюкозы в крови резко падает (например, у людей с диабетом), – та же конфета помогает быстро поднять уровень сахара и избежать опасных последствий.При умственном переутомлении или необходимости сконцентрироваться (например, перед экзаменом или важной работой) небольшое количество сахара может временно улучшить мозговую активность, а в случае упадка сил или слабости – дать быстрый прилив энергии.Картофель. «Вредный» картофель на самом деле богат калием, витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. Главное — правильно его готовить. Запеченный или отварной, без избытка масла и жирных соусов, он может стать отличным источником энергии и питательных веществ.Кстати, охлажденный в холодильнике вареный картофель – великолепный пребиотик, стимулирующий развитие кишечной микрофлоры.Хлеб. От него отказываются, когда хотят похудеть. Но один-два куска хлеба, съеденные за день, не приведут к лишнему весу. Более того, цельнозерновой хлеб содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, способствует нормализации работы кишечника и помогает поддерживать чувство сытости. К том же этот продукт – источник витаминов группы B (содержит B1, B2, B3, B6), которые важны для нервной системы, обмена веществ и здоровья кожи. Также он дает организму очень важные для иммунной системы железо, магний, цинк и селен.Кофе. Его часто обвиняют в негативном влиянии на нервную систему и сердце. Однако умеренное потребление кофе (2-3 чашки в день) обеспечивает организм антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений. Он также улучшает концентрацию, повышает физическую выносливость и снижает риск развития таких заболеваний, как диабет 2 типа, болезнь Паркинсона и даже депрессия.Сливочное масло. От него часто советуют отказаться из-за высокого содержания насыщенных жиров. Однако современные исследования показывают, что умеренное потребление сливочного масла не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт содержит витамины А, D, E и K2, которые важны для крепкого иммунитета, прочных костей и здоровой кожи.Колбаса. Даже этот продукт может быть полезным в зависимости от состава и количества съеденного. В частности, колбаса из качественного мяса содержит белок, который необходим для строительства и восстановления тканей организма, а также может содержать витамины группы B (B1, B12), железо, цинк и другие микроэлементы, важные для здоровья.Как богатый источник жира и калорий качественная колбаса полезна для людей, нуждающихся в быстром восполнении энергии (например, спортсменов или тех, кто занимается физическим трудом).Главное, что нужно помнить: пользу организму и здоровью приносят только те продукты, которые употребляются в умеренном количестве.

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