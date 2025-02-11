Учёные выяснили, как уровень витамина D на ранних сроках влияет на плод

Недостаток витамина D на ранних сроках беременности может быть связан с риском преждевременных родов, а его достаточный уровень благоприятно влияет на рост плода. Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, провели специалисты из Университета штата Пенсильвания.Ученые изучили данные 351 женщины, уровень витамина D у которых измеряли дважды — в первом триместре (6–13 недель) и во втором (16–21 неделя). Анализ показал, что каждые дополнительные 10 нмоль/л 25(OH)D в первом триместре ассоциировались с увеличением показателя длины плода на 0,05 стандартных отклонения. При этом у женщин, чей уровень витамина D был ниже 40 нмоль/л, риск преждевременных родов оказался выше в 4,35 раза.Во втором триместре подобной зависимости выявлено не было — уровни витамина D уже не оказывали значимого влияния на рост плода и вероятность преждевременных родов. Исследователи использовали данные ультразвукового обследования и антропометрические показатели новорожденных для анализа роста плода. Выяснилось, что у 20% участниц наблюдался дефицит витамина D в первом триместре, при этом средний уровень составлял 68,1 нмоль/л.Специалисты отмечают, что именно первые недели беременности являются важным периодом для поддержания достаточного уровня витамина D, что потенциально может снизить вероятность преждевременных родов и положительно сказаться на внутриутробном развитии ребенка.

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