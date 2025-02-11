Одышка: почему появляется и как избавиться

Одышка — это не самостоятельное заболевание, а симптом. Частое, поверхностное и неритмичное дыхание может быть нормальной физиологической реакцией после бега или стресса. Однако если сложности с дыханием возникают без видимых причин и регулярно — это повод пройти обследование. Вместе с терапевтом, диетологом и сомнологом Анной Цукановой разобрались, почему начинается одышка и к какому врачу обращаться.ПричиныПациенты с одышкой говорят, что им не хватает воздуха. Научное название этого симптома — диспноэ. Чтобы понять, почему возникает одышка, нужно разобраться, как вообще человек дышит. Во время дыхания организм получает кислород и избавляется от углекислого газа. Это довольно сложный процесс, но если упростить, он проходит примерно так:При вдохе сокращаются межрёберные мышцы и диафрагма, грудная клетка увеличивается и воздух всасывается в лёгкие.Вместе с воздухом в лёгкие поступает кислород, который насыщает кровь.В крови кислород соединяется с гемоглобином в эритроцитах (специальных клетках крови) и разносится по организму.Внутри клеток происходят биохимические процессы с участием полученного кислорода, в результате образуется углекислый газ.Углекислый газ из крови поступает в лёгкие и выводится с выдохом.Весь этот процесс контролируется дыхательным центром. Это сеть нейронов в стволе мозга, которая получает информацию от нервных окончаний, кровеносных сосудов и дыхательных путей. Если на каком-то этапе возникают сложности или поломки, дыхательный центр подаёт сигнал, что нужно дышать чаще, больше и интенсивнее. Например, если кислорода в крови мало, а углекислого газа — много, или в бронхах есть спазм, или дыханию мешает инородное тело в носу.ВидыОдышка может быть связана с неправильной работой органов дыхания, тогда это лёгочное диспноэ. Например, дыхание затрудняют отёки и спазмы в бронхах и лёгких из-за пневмонии, астмы и обструктивного бронхита.Если сердце не обеспечивает достаточный приток обогащённой кислородом крови к клеткам, говорят о сердечной одышке. Это частый симптом инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и аритмии.Причина гематогенной одышки обычно анемия— недостаток гемоглобина и эритроцитов. Эти вещества участвуют в газообмене, и без них клетки не получают достаточно кислорода.Центральная одышка случается, когда повреждён сам дыхательный центр в мозге. Это может быть из-за травмы, отравления токсическими веществами и тяжёлыми металлами или заболеваний центральной нервной системы.Есть и менее очевидные причины диспноэ:аллергические реакции с приступами удушья;ожирение: жировая ткань сдавливает внутренние органы и не даёт грудной клетке полноценно работать;неврозы и панические атаки: они тоже могут влиять на дыхательную функцию и провоцировать психогенную одышку;обезвоживание: из-за недостатка жидкости кровь густеет и хуже циркулирует по сосудам;лекарства: некоторые препараты могут давать побочные эффекты в виде одышки и не только.К какому врачу идти с одышкойКроме проблем со вдохом и выдохом при диспноэ бывает учащённое сердцебиение, головокружение, отёки, кашель, хрипы, боль в груди и даже кровохарканье. Одышка, не связанная с физической нагрузкой, уже веская причина обратиться к врачу. А если есть дополнительные симптомы, это нужно сделать как можно скорее.Не все заболевания быстро прогрессируют, но из-за этого они не становятся менее опасными. Ишемическая болезнь сердца, анемия, бронхит и астма формируются от нескольких месяцев до нескольких лет, постепенно наращивая обороты, а пневмония может поразить лёгкие целиком всего за пару дней. На ранних стадиях развития заболевания решить все вопросы гораздо легче и дешевле, пока у организма есть ресурсы к восстановлению.Начать диагностические поиски лучше с врача-терапевта. Он соберет анамнез (история жизни и болезней), назначит анализы и при необходимости направит к узкому специалисту. Если одышка связана с сердечно-сосудистыми патологиями — к кардиологу, если с лёгкими — к пульмонологу, если с заболеваниями крови — гематологу, а если это психогенная одышка — к психотерапевту.Кроме осмотра потребуются анализы и дополнительные обследования. Обычно назначают общий и биохимический анализ крови, ЭКГ, ЭХОКГ (УЗИ сердца) или компьютерную томографию грудной клетки (КТ).ЛечениеОдышка — это симптом. Если пациент не знает его причину, он может только облегчить его, но не снять. Например, сон на высокой подушке, дыхательные гимнастики и свежий воздух снижают частоту приступов. Однако без лечения основного заболевания избавиться от неё навсегда не получится.Если одышка связана с воспалительными заболеваниями лёгких, используют антибиотики, муколитики для разжижения мокроты и ингаляции бронхолитиков для расширения бронхов и снятия спазма.При сердечной одышке лечат основное кардиологическое заболевание: аритмию — антиаритмиками, гипертонию — гипотензивными лекарствами, ишемическую болезь сердца — антиишемическими препаратами.Сложнее с одышкой на фоне анемии. Есть несколько вариантов нехватки гемоглобина и эритроцитов, и не все они связаны с нехваткой железа. Например, анемия может быть вызвана дефицитом витаминов В9, В12 или меди. Есть более редкие варианты — серповидноклеточная анемия и талассемия, которые считаются врождёнными. Лечение для каждого случая будет разным.Чтобы избавиться от одышки, в первую очередь необходимо тщательно обследоваться и выявить первопричину болезни, рекомендуют врачи. Если одышка связана с аллергией, используют антигистаминные препараты. При ожирении обязательно надо снижать вес, нормализовать распорядок дня, восполнять водный баланс, регулировать питание, подбирать адекватную физическую активность.Панические атаки и другие заболевания нервной системы лечит невролог, зачастую в тандеме с психотерапевтом или психологом. Все препараты обязательно должны подбираться врачом. Не стоит заниматься самолечением, это может не только усугубить состояние, но привести к фатальным последствиям.ГлавноеОдышка, или диспноэ — симптом десятка заболеваний. Затрудненное, частое и неритмичное дыхание может быть из-за проблем с сердцем, лёгкими, центральной нервной системой, анемии, аллергии, ожирения или невроза. Чтобы избавиться от одышки, нужно вылечить или взять под контроль основное заболевание. Его не всегда просто диагностировать, поэтому может потребоваться консультация сразу нескольких узких специалистов.

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