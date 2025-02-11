Опасная свежесть: какие кондиционеры для белья могут навредить здоровью
Согласно изданию, при выборе кондиционера важно внимательно изучать состав. Некоторые производители добавляют в него потенциально опасные компоненты, например фосфаты, улучшающие моющие свойства, но загрязняющие окружающую среду. Опасность представляют и хлорорганические соединения, такие как триклозан, который при длительном применении может нарушать гормональный баланс и способствовать устойчивости бактерий к антибиотикам.
Также стоит избегать агрессивных искусственных ароматизаторов, которые вызывают раздражение кожи и дыхательных путей, а также консервантов вроде парабенов, способных оказывать влияние на эндокринную систему. Еще один нежелательный компонент — оптические отбеливатели, которые остаются на ткани и могут спровоцировать аллергические реакции.
По мнению экспертов, более безопасной альтернативой являются кондиционеры с натуральными энзимами и маслами, а также средства без отдушек и вредных химических добавок.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий