Опасная свежесть: какие кондиционеры для белья могут навредить здоровью

Обычная стирка с кондиционером для белья может таить в себе скрытую угрозу. Неправильно подобранное средство способно не только испортить ткань, но и нанести вред здоровью.Согласно изданию, при выборе кондиционера важно внимательно изучать состав. Некоторые производители добавляют в него потенциально опасные компоненты, например фосфаты, улучшающие моющие свойства, но загрязняющие окружающую среду. Опасность представляют и хлорорганические соединения, такие как триклозан, который при длительном применении может нарушать гормональный баланс и способствовать устойчивости бактерий к антибиотикам.Также стоит избегать агрессивных искусственных ароматизаторов, которые вызывают раздражение кожи и дыхательных путей, а также консервантов вроде парабенов, способных оказывать влияние на эндокринную систему. Еще один нежелательный компонент — оптические отбеливатели, которые остаются на ткани и могут спровоцировать аллергические реакции.По мнению экспертов, более безопасной альтернативой являются кондиционеры с натуральными энзимами и маслами, а также средства без отдушек и вредных химических добавок.

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