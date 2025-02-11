Как «прокачать» свою иммунную систему: вот 7 проверенных способов укрепить её

Крепкая иммунная система эффективно отражает атаки инфекций на организм в сезон болезней – как этого добиться.По мере приближения весны вокруг становится больше людей, которые простужаются и гриппуют, – это красноречивый показатель того, как ослабевает иммунитет в период холодов. Но свою иммунную систему можно «прокачать» и благодаря этому повысить свои шансы дожить до наступления тепла без болезней. О том, какие способы помогают укрепить ее, поговорили с врачом общей практики Татьяной Захаровой.Спорт: полезен, но только в умеренных количествах. Многие исследования подтверждают: регулярные физические упражнения играют важную роль в деле укреплении иммунной системы у людей любого возраста.«Физические упражнения улучшают соотношение «старых» и «молодых» иммунных клеток, что уменьшает воспаление. Известно, например, что упражнения, которыми занимаются люди, которые прошли вакцинацию, улучшают их иммунный ответ организма. Пожилые люди, люди с избыточным весом, онкологические больные и пациенты с ВИЧ также могут укрепить свою иммунную систему с помощью регулярных физических упражнений», - констатировала врач Захарова.Однако медик подчеркивает: не стоит переусердствовать – слишком интенсивные тренировки могут ослабить иммунную систему.Здоровый сон. Сон продолжительностью 8-9 часов укрепляет иммунную систему: за это время организм получает возможность для полного восстановления.. Кроме того, благодаря достаточному сну улучшается реакция иммунной системы на возбудителей инфекций из внешней среды.Ферментированные продукты. Научно доказано: ферментированные продукты (домашние соленья, квашеная капуста, кимчи, натуральная «кисломолочка») помогают укрепить иммунную систему. Эти продукты содержат так называемые пробиотические бактерии, которые поселяются в кишечнике и способствуют поддержанию баланса кишечной флоры. Именно кишечник считается главным органом иммунной системы – от его состояния в огромной степени зависит общее здоровье и психика человека.«При использовании пробиотических продуктов важно помнить, что их нельзя нагревать до высоких температур, иначе полезные бактерии погибнут. Вот почему йогурт, квашеная капуста, соленые огурцы, кимчи должны быть свежими, а в идеале — домашнего приготовления».Витамины. Для поддержания хорошей работы иммунной системы организм, прежде всего, должен получать достаточно витаминов C и D, а также цинка. Имеются доказательства того, что витамин С позволяет сократить продолжительность простуды и облегчить ее симптомы, витамин D помогает иммунной системе вырабатывать новые защитные клетки, а цинк поддерживает их функцию. Обеспечить организм необходимыми веществами помогают продукты питания и аптечные добавки – по поводу их приема следует консультироваться с врачом.Медитация. Благодаря ей в организме уменьшается количество маркеров воспаления и укрепляется иммунная связь между клетками.«Многие люди плохо представляют себе, что такое медитация. Просто расслабьтесь в позе со скрещенными ногами на несколько минут. Закройте глаза, сосредоточьтесь исключительно на своем дыхании и постарайтесь на время отпустить все мысли».Клетчатка и антиоксиданты. Употребление продуктов, богатых клетчаткой, способствует оздоровлению кишечной флоры, которая, в свою очередь, «командует» иммунной системой. Что касается антиоксидантов, для укрепления здоровья особенно важны каротиноиды, витамин С, витамин Е , фолиевая кислота, селен – они помогают иммунной системе нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспаление.Отказ от курения. Курильщикам стоит задуматься об избавлении от этой вредной привычки. У людей, которые курят, наблюдается повышенная воспалительная реакция, но она снижается после отказа от курения. У бывших курильщиков наблюдается значительное улучшение иммунного ответа по сравнению с людьми, которые продолжают курить.

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