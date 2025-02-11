Никотиновые пластыри и психотерапия: как лечат зависимость от курения
Можно ли справиться самостоятельно
Справиться с зависимостью без помощи специалиста получается только у 4–6% курящих и, чаще всего, не с первой попытки. Успех зависит от стажа курения, степени зависимости и волевых качеств человека. Многие верят, что у них хватит силы воли, чтобы бросить. Но, вопреки популярному мнению, это не то качество, которое можно в себе развить. Молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко в своей книге «Воля и самоконтроль: Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами» рассказывает, что уровень самоконтроля определяется генетикой, но даже тем, кому повезло, не стоит на него полагаться. Организм людей, которые контролируют себя лучше других, быстрее изнашивается и стареет.
Что касается стажа, легче всего бросить курить в первые 12 месяцев. Примерно через год ежедневного курения формируется вторая стадия никотиновой зависимости. На этом этапе при попытке отказаться от сигарет включается синдром отмены. Это набор симптомов:
желание закурить,
беспокойство,
голод,
раздражительность и другие изменения настроения.
Реже синдром отмены сопровождается бессонницей, запором и язвами во рту.
Чтобы определить свою степень зависимости, можно воспользоваться опросником Фагестема. С результатом 6 и более баллов эффективнее будет обратиться за помощью.
Если вы курите меньше года и набрали меньше 6 баллов, можно попробовать справиться самостоятельно. Вот, что нужно сделать:
Найти для себя мотивацию, например, больше узнать про последствия курения.
Заручиться поддержкой друзей и близких.
Исключить провоцирующие факторы и ситуации: не ходить на перекур с коллегами, выбросить запасы сигарет.
Составить план с чёткими сроками для постепенного отказа от курения. Резкий отказ может спровоцировать синдром отмены.
Проводить больше времени на свежем воздухе, добавить физическую активность.
Заменить крепкий чай и кофе на минеральную воду. Кофеин перевозбуждает нервную систему, усиливает тревожность и может спровоцировать срыв.
Отказаться от жареной, острой, солёной и пряной пищи в пользу растительной. Картофель, томаты, баклажаны, болгарский перец, цитрусовые, морковь, тыква, орехи и сухофрукты, наоборот, помогают снизить зависимость от никотина.
Электронные сигареты
Некоторые люди вместо отказа от курения решают перейти на более здоровую, по их мнению, альтернативу — электронные сигареты или вейпы. В них нет ядов, канцерогенов и угарного газа, которые выделяются при горении табака в обычных сигаретах. Но почти всегда есть никотин, который и вызывает зависимость. В 2023 году руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Маринэ Гамбарян рассказала «Газете.Ru», что его находят даже в тех марках, которые позиционируют себя как безникотиновые, потому что строгого контроля за составом жидкостей для вейпа нет. Никотин опасен не только привыканием: он влияет на части мозга, которые помогают учиться и справляться со стрессом, а также приводит к повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений. Увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Несмотря на весь вред электронных сигарет, исследования показывают, что они всё же могут помочь бросить курить плавно, если постепенно снижать концентрацию никотина в жидкости для вейпа. Этот способ может быть даже более эффективным, чем официально одобренная терапия. Но крупные организации здравоохранения с этим не согласны и приводят обратные доказательства. Поэтому лучше выбирать более надёжные и безопасные методы терапии, даже если они займут больше времени.
Что предлагают врачи
Официально одобренная терапия помогает избавиться от зависимости в среднем за 3–6 месяцев. При очень высокой степени зависимости лечение может растянуться на год. Нельзя точно сказать, сколько времени нужно прожить без сигарет, чтобы бросить курить раз и навсегда.
Срыв может произойти как через несколько месяцев, так и через несколько лет.
Врачи рекомендуют сочетание когнитивно-поведенческой (КПТ) и фармакологической терапии. Никотинзаместительные препараты назначают в форме пластырей, леденцов, жевательных резинок, подъязычных таблеток или спреев для слизистой оболочки рта. Результат терапии не зависит от формы, в которой человек принимает препарат. Если использовать одновременно несколько видов, например пластыри и леденцы, вероятность успешного отказа от курения повышается на 17–37%. Нарколог или психиатр рассчитывает дозировку по индивидуальной схеме, учитывая степень зависимости, количество выкуриваемых в день сигарет, наличие или отсутствие мотивации решать проблему.
Чтобы справиться с тревожностью, раздражительностью и беспокойством врач может дополнительно назначить анксиолитики — противотревожные препараты. Антидепрессанты не назначают — их доказательная эффективность в отношении курения не подтвердилась.
Когнитивно-поведенческая терапия
С помощью КПТ психотерапевт помогает убрать из жизни пациента те факторы, которые подкрепляют желание курить. Это может быть повышенный уровень тревоги, низкая самооценка, стремление стать своим в новом коллективе, где много курящих. Вторая задача специалиста — подготовить пациента к побочным эффектам и синдрому отмены, научить его управлять своими эмоциями.
Альтернативная терапия
Там, где есть запрос на лечение, всегда найдутся десятки недоказанных, а иногда и опасных для здоровья методов. Желающим избавиться от никотиновой зависимости предлагают особые дыхательные практики, гипноз, растительные препараты, гомеопатию или БАДы. К сожалению, лёгкого пути бросить не существует. Перечисленные лекарства и практики не опасны, но отнимают деньги и ценное время, которое можно потратить на настоящее лечение.
Главное
Бросить курить — сложная задача, особенно если справляться с ней без помощи специалиста. Если вы курите меньше года, обладаете врождённой способностью к самоконтролю и набираете меньше 6 баллов по опроснику Фагестема, то для начала можете попробовать справиться самостоятельно. Обозначьте сроки, снижайте количество сигарет постепенно, больше гуляйте, откажитесь от крепкого чай, кофе, жирной, солёной и пряной еды. Если бросить самостоятельно не получается, обратитесь к специалисту. Он назначит никотинозаместительную терапию и, при необходимости, противотревожные препараты. Справиться с побочными эффектами поможет когнитивно-поведенческая терапия.
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