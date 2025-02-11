Варикозные вены и сосудистые звездочки: кто подвержен им и как их избежать (простые советы от врача)

Нездоровые изменения в состоянии кровеносных сосудов на ногах происходят у многих людей – как их можно избежать?В большинстве случаев варикозное расширение вен и появление сосудистых звездочек объясняется врожденной слабостью соединительной ткани – из-за нее стенки вен становятся все менее прочными по мере возраста человека. Это особенно касается ног, поскольку из вен, находящихся в них, кровь должна перекачиваться к сердцу, преодолевая силу тяжести.«Когда стенки вен становятся слишком слабыми и тонкими, кровь скапливается в них и под ее давлением возникают варикоз или сосудистая сетка на поверхности кожи», - сказал в комментарии для Medikforum.ru кардиолог Олег Варфоломеев.Кто в первую очередь подвержен варикозу? Исследования показывают, что ведущая к появлению варикозных вен слабость соединительной ткани часто встречается у членов одной семьи: примерно у половины всех пациентов с заболеваниями вен их близкие родственники имеют те же проблемы. Но помимо генетической предрасположенности существуют и другие факторы риска.Вот кто рискует заполучить варикоз больше остальных:Женщины (особенно во время беременности и при гормональных изменениях в их организме);Люди, работающие преимущественно стоя или сидя;Люди с избыточным весом;Пожилые люди.Как избежать варикозного расширения вен и сосудистых звездочек? Для предотвращения проблемы прежде всего важно двигаться.«Лучший способ профилактики варикоза – регулярно заниматься спортом, так как это укрепляет соединительную ткань. Например, хорошо подходят бег трусцой или быстрая ходьба, а также другие виды спорта, предполагающие беговое движение», - сообщил врач Варфоломеев.Другие способы профилактики:Следует ходить по лестницам пешком вместо использования лифтов и эскалаторов;Следует отказаться от ношения обуви на каблуках в повседневной жизни;Следует избегать длительного стояния и сидения. После вынужденного сидения или стояния полезно некоторое время (10-15 минут) провести в положении с поднятыми ногами.Советы от врача. Если ваша работа требует много стоять или сидеть, сохранить здоровье вен помогают несколько простых упражнений:Сидя на стуле, поднимите ноги и вращайте обеими стопами попеременно внутрь и наружу. Или приподнимите ноги и потянитесь стопами к себе.В положении стоя приподнимитесь на цыпочках несколько раз подряд.Кстати! Эти же упражнения хорошо подходят в качестве профилактики тромбоза во время длительных поездок на автобусе или самолете.Что важно знать. Варикозное расширение вен и сосудистые звездочки полностью предотвратить невозможно. Заметив их признаки, следует обратиться к врачу – своевременно начатая терапия эффективно помогает решить проблему. Если не заниматься профилактикой и лечением, можно столкнуться с осложнениями, которые включают боли и отечности ног, а также образование опасных тромбов или язв.

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