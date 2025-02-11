Диетолог Редина объяснила, мешает ли картофель во время похудения

Картофель – один из самых популярных овощей, однако многие считают, что его употребление мешает сбросить лишний вес. Газета обратились за разъяснениями к диетологу Ольге Рединой, чтобы выяснить, действительно ли этот продукт стоит исключать из рациона во время похудения.Как пояснила специалист, картофель содержит углеводы и обладает высоким гликемическим индексом, что способствует повышению уровня сахара в крови. Однако сам по себе этот овощ не является чрезмерно калорийным. Существенное значение имеет способ его приготовления."Если углеводы поступают в организм в избыточном количестве, они могут откладываться в виде жировых запасов. Важно учитывать, каким именно образом картофель приготовлен. Например, запеченный или отварной в кожуре без добавления масла картофель содержит меньше калорий и приносит организму больше пользы, чем жареная картошка или чипсы, в которых содержится много жиров и соли", — пояснила Редина.По словам эксперта, картофель также является источником клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. При правильном включении этого овоща в рацион он не нанесет вреда фигуре."Картофель может присутствовать в питании даже при снижении веса, если учитывать общую калорийность рациона и сочетать его с другими полезными продуктами. Например, сочетание с белковыми продуктами, такими как нежирное мясо, а также добавление полезных жиров, например оливкового масла, позволит сбалансировать питание", — отметила специалист.Редина подчеркнула, что негативное влияние картофеля на процесс похудения возможно лишь в случаях чрезмерного потребления или неправильного способа приготовления."Главное в процессе снижения веса — это не исключение определенных продуктов, а соблюдение баланса и контроль над общим потреблением калорий. Если человек любит картофель и ест его в умеренном количестве, это не повредит фигуре. А вот жесткие ограничения могут привести к срывам и даже нарушениям пищевого поведения", — добавила диетолог.

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