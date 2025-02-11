Три привычки, которые сделают вас здоровее
Двигайтесь и потейте
Физическая активность не только укрепляет мышцы и сердце, но и помогает очищать организм. Пот – это естественный способ избавиться от токсинов и поддерживать здоровье кожи. Любая активность, которая вызывает потоотделение – интенсивная тренировка, быстрая прогулка или даже горячая ванна, – запускает процессы детокса и улучшает обмен веществ.
Питайтесь осознанно
Современный ритм жизни часто заставляет нас есть на бегу или переедать. Однако организму гораздо полезнее питание по естественному голоду и умеренные порции. Оптимальный режим – не более трех приемов пищи в день без постоянных перекусов. Это снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает регулировать уровень сахара в крови.
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