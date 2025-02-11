Обильные завтраки помогают поддерживать хорошее самочувствие пациентов с СЗ

Новое исследование показывает, что время и тип еды могут играть роль в поддержании хорошего психического здоровья. Исследователи из Китая обнаружили, что люди с заболеваниями сердца с большей вероятностью предотвращают депрессию, если съедают плотный и калорийный завтрак.Группа под руководством Хунцюаня Се из Харбинского медицинского университета отметила, что существуют данные о том, что пациенты с сердечными заболеваниями «более склонны к развитию депрессии по сравнению с общей популяцией, а факторы питания, как было доказано, играют важную роль в возникновении и развитии депрессии». Свои выводы ученые опубликовали в журнале BMC Medicine.По словам исследователей, время потребления калорий «может регулировать циркадные ритмы и обмен веществ», а нарушения циркадных ритмов могут способствовать возникновению депрессии.Пациенты с заболеваниями сердца и так подвержены повышенному риску развития депрессии, поэтому в новом исследовании рассматривалась возможная связь между ежедневным питанием и психическим здоровьем пациента.Группа проанализировала данные за 2003–2018 годы, полученные от почти 32 000 американцев, принявших участие в Национальном обследовании здоровья и питания США. Почти 3500 участников (средний возраст 66 лет) страдали заболеваниями сердца, а у 554 из них также была диагностирована депрессия. Участники опроса также рассказали, что и когда они едят в течение типичного дня.Данные показали, что люди, потреблявшие больше всего калорий на завтрак (в среднем 790 калорий), были на 30% менее подвержены депрессии по сравнению с теми, кто ел самые скудные завтраки (в среднем 88 калорий).А когда люди переносили хотя бы 5% своих ежедневных калорий с ужина или обеда на завтрак, это было связано с 5%-ным снижением риска депрессии.Исследование показало, что уровни питательных веществ в виде частиц, например, белков или углеводов, не связаны с риском депрессии.По мнению исследовательской группы, суть в следующем: «Время приема пищи так же важно, как и то, что вы едите. Время потребления пищевой энергии должно соответствовать колебаниям биологических часов, чтобы снизить риск депрессии».

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