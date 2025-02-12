Почему не нужен полный отказ от сахара и что лучше съесть при сильной тяге к сладкому

Сахар играет важную роль в поддержании энергетического баланса и эмоционального состояния – вот почему тотальный отказ от него не оправдан.О сахаре часто говорят в связи с ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако он является. важным источником энергии для организма. О том, что стремление к полному исключению сахара из рациона может привести к негативным для организма последствиям, в разговоре с MedikForum.ru предупредила терапевт Ирина Андреева.Врач отметила, что сахар, или глюкоза является основным источником энергии для человеческого тела: мозг, мышцы и внутренние органы используют глюкозу для выполнения своих функций. Когда уровень сахара в крови падает, возникают усталость, раздражительность, снижение концентрации.«Полное исключение сахара из рациона может привести к энергетическому дефициту, особенно у людей, ведущих активный образ жизни или занимающихся спортом, а также умственным трудом», - предостерегла терапевт.Кроме того, сахар играет важную роль в синтезе серотонина – гормона, который отвечает за настроение и эмоциональное благополучие. Умеренное употребление сахара помогает поддерживать эмоциональный баланс, а полный отказ от него может делать организм менее стойким в стрессовых ситуациях.«Жесткие ограничения, включая полный отказ от сахара, могут вызывать стресс и чувство неудовлетворенности. Это может привести к срывам и перееданию, что в конечном итоге нанесет больше вреда, чем пользы».Умеренность и осознанный подход к питанию – ключевой принцип употребления сладкого, говорит эксперт. Иногда люди, стремясь к отказу от сахара или быстрых углеводов, начинают ограничивать себя в таких продуктах, как фрукты, ягоды, молочные изделия. Врач подчеркивает, что исключению этих продуктов из рациона чревато дефицитом важных питательных веществ, поскольку они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.Медик считает, что именно такие продукты лучше съесть при сильной тяге к сладкому. Даже если в них присутствуют натуральные сахара, то сопровождаются клетчаткой, витаминами и минералами, которые смягчают их воздействие на организм.Какие именно источники сахара стоит предпочесть?Фрукты и ягоды. Яблоки, бананы, апельсины, разнообразные красные и фиолетовые ягоды насыщены клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые помогают избежать резких скачков уровня глюкозы в крови.Овощи. Некоторые овощи, такие как морковь или свекла, тоже содержат натуральные сахара. Но и они богаты клетчаткой, которая замедляет усвоение сахара и поддерживает здоровье кишечника. Их предпочтительно есть малообработанными или сырыми, свежими.Молочные продукты. Как известно, они содержат лактозу. Но, например, в ферментированных (кисломолочных) продуктах ее уровень значительно снижается. Что касаеся молока, лактоза в нем «уравновешивается» белком и кальцием, которые профилактируют резкие скачки глюкозы в крови.Мед и натуральные сиропы. Если хочется добавить сладости в рацион, лучше выбрать мед, кленовый сироп или сироп агавы – эти продукты содержат полезные микроэлементы.Сухофрукты. Концентрация натурального сахара в них выше, чем в свежих фруктах, поэтому есть их нужно исключительно понемногу. В этом случае они будут полезны как источник клетчатки и важных микроэлементов – например, калия, магния, железа.Как правильно есть сахар (советы терапевта):Нужно контролировать его количество – употреблять не больше 25–50 граммов сахара в день;Нужно предпочитать натуральные источники сахара и избегать рафинированных продуктов, газированных напитков, промышленной выпечки;Нужно сочетать сахар с клетчаткой и постным белком – такое сочетание замедляет его усвоение и предотвращает резкие скачки уровня глюкозы в крови;Нужно следить за своими ощущениями – если после употребления сладкого возникают сильная усталость или повышенная раздражительность, это может быть признаком того, что поедается слишком много сахара. Следует учиться прислушиваться к своему телу, замечать реакции организма на разные продукты.

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