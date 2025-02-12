Мужские виды спорта, которые нужны в первую очередь для здоровья

Регулярная физическая активность — залог здоровья, силы и уверенности в своих силах (и неотразимости заодно). Кто-то собирается с этим спорить? Однако не все виды спорта одинаково полезны, когда речь идет о мужском организме.«Мужчинам особенно важно поддерживать мышечную массу, выносливость, координацию, здоровье суставов и сердечно-сосудистой системы. Оптимальный спортивный режим должен включать как силовые тренировки, так и упражнения для гибкости и кардио-нагрузки», — объясняет фитнес-тренер Наталья Романова.Какие виды спорта лучше всего подходят мужчинам — разберем пять наиболее полезных направлений.Силовые тренировки: фундамент мужского здоровьяТренажерный зал, работа с собственным весом, гирями, штангами помогают развить мышечную массу, поддерживать высокий уровень тестостерона и укреплять кости. После 30 лет у мужчин естественным образом уменьшается мышечная масса, поэтому регулярные силовые нагрузки необходимы для поддержания формы: они укрепляют мышцы и суставы, улучшают осанку и предотвращают боли в спине, повышают уровень тестостерона и улучшают обмен веществ. Ну и очевидный бонус — развивают силу, выносливость и уверенность в себе.«В тренировку стоит включать базовые упражнения: приседания, становая тяга, жим штанги.Тут же — тренировки с собственным весом: отжимания, подтягивания, планки. Ну и вишенкой на торте — функциональные нагрузки: работа с гирями, упражнения на баланс. Совет: лучше всего сочетать силовые тренировки с растяжкой и кардио, чтобы избежать перенапряжения суставов и сохранить гибкость», — говорит тренер.Плавание: универсальный вид спорта для здоровьяЭто один из лучших видов спорта для мужчин, особенно тех, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему, снизить нагрузку на суставы и проработать все группы мышц. Это отличная альтернатива бегу и силовым тренировкам, если есть проблемы с суставами или спиной.Плавание развивает силу и выносливость без травмирующей нагрузки, улучшает работу легких и укрепляет сердце, помогает снять стресс и улучшить сон, идеально подходит для восстановления после травм. Идеально сочетать плавание с силовыми тренировками, чтобы укреплять мышцы и одновременно работать над выносливостью.Бокс и единоборства: мощь, скорость и координацияБокс, кикбоксинг, ММА, борьба и другие единоборства не только тренируют физическую силу, но и развивают скорость реакции, выносливость, координацию и уверенность в себе. Эти виды спорта помогают снять стресс, повысить уровень тестостерона и улучшить концентрацию. А еще — помогают контролировать эмоции и улучшить дисциплину.«Какой вид выбрать? Бокс — развивает скорость, технику ударов, координацию. Кикбоксинг или тайский бокс — акцент на ударах ногами, требует высокой выносливости. Бразильское джиу-джитсу (BJJ) — акцент на борьбе, отлично развивает силу и стратегическое мышление. Каратэ, тхэквондо — про дисциплину, скорость, пластичность», — говорит специалист.Бег и функциональное кардио: выносливость и здоровье сердцаБег, гребля, велосипед, HIIT-тренировки (интервальные нагрузки) укрепляют сердце, развивают выносливость и способствуют сжиганию жира, повышают уровень энергии и выносливость. И, что тоже очень важно в наше время, укрепляют психику, помогая бороться со стрессом. Если бег дается тяжело, можно заменить его скандинавской ходьбой, велосипедными прогулками или плаванием.Йога и стретчинг: гибкость, баланс и профилактика травмНесколько неожиданный пункт, верно? Но йога — это не просто растяжка, а комплексное укрепление тела и ума. Она помогает избавиться от зажимов, улучшить осанку, укрепить суставы и повысить концентрацию. Особенно полезна мужчинам, которые активно занимаются силовыми тренировками или спортом с высокой нагрузкой.Мужчинам чудесно подходят классическая хатха-йога — базовая работа с растяжкой и дыханием. Аштанга-йога — это более интенсивный вариант, тренирующий выносливость (среди звезд этого направления много представителей сильной половины человечества), есть и более упрощенный функциональный стретчинг — он помогает предотвратить травмы при силовых тренировках. Даже если йога кажется непривычной, 1—2 занятия в неделю помогут улучшить осанку, ускорить восстановление мышц и снизить стресс.

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