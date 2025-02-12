Не вытирайтесь насухо. Семь ошибок, которые часто совершают при приеме душа
Возможно, вас не нужно специально учить тому, как принимать душ, но даже в этом деле не обходиться без ошибок. MedikForum.ru поговорил с дерматологом Григорием Гольдиным о том, какие ошибки часто совершаются при приеме душа. Оказалось, их не так ж мало.
Слишком горячая вода. По словам дерматолога, когда принимается слишком горячий душ, естественная кислотная мантия кожи повреждается, удаляются защитные масла, и кожа подвергается сухости. Это увеличивает риск появления разных кожных проблем, а также риск заражения инфекциями, поскольку естественный жировой слой на коже является одним из средств иммунной защиты.
Лучше всего принимать теплый душ. Некоторые люди стараются сделать воду похолоднее с целью закаливания, но после холодного душа организм пытается сбалансировать температуру, и это активизирует потоотделение.
«Быстрый холодный душ полезен для ног – это способствует лучшей циркуляции крови в конечностях и помогает предотвратить появление сосудистых звездочек и варикозного расширения вен».
Слишком долгое мытье. Длительное нахождение под душем – это тоже ошибка. Чересчур тщательное очищение кожи лишает ее защитной оболочки.
«Пяти-десяти минут вполне достаточно, чтобы очистить тело».
Слишком много мыльных средств. Для поддержания здоровья вполне достаточно принимали душ один или два раза в неделю – более частое мытье существует как современная культурная норма. Между тем, частое намыливание тела уничтожает его масла, сушит кожу и делает ее более уязвимой. Вот мнение врача: нет смысла каждый раз намыливаться с головы до ног, достаточно использовать мыло для
«критических» участков, наиболее интенсивно выделяющих сало и запах – лица, подмышек, ягодиц, ступней.
Гели с ароматом. Гели для душа с искусственными отдушками гораздо интенсивнее обезвоживают кожу, что может привести к зуду и шелушению.
Влажные полотенца и губки. При неправильном обращении полотенца и губки для мытья становятся настоящими рассадниками бактерий и могут вызывать кожные заболевания. После душа нужно все тщательно просушивать, помимо того, полотенца и губки важно регулярно менять, а стирать – при температуре не ниже 60 градусов.
Бритье в душе. Хотя это кажется очень удобным, бриться в душе не следует. При таком бритье быстро затупляются лезвия, и их использование провоцирует раздражение кожи, повышает риск ее повреждения.
Вытирание насухо. Если, выключив воду, вы сразу начинаете вытираться полотенцем, то совершаете ошибку.
«Влажная кожа очень чувствительна. После мытья нужно аккуратно промокать кожу, а не вытирать ее насухо резкими и давящими движениями. Вдобавок после душа (особенно с использованием моющих средств) следует использовать увлажняющие средства для кожи. Многие игнорируют их, а это – ошибка».
Неправильное использование дезодоранта. Нанесение дезодорант на недостаточно просохшую кожу подмышек после душа или сразу после бритья – ошибка. Если кожа влажная, она не может впитать ингредиенты дезодоранта, а его нанесение на только что побритую кожу провоцирует появление прыщей, покраснений и неприятного зуда. Что делать? Набраться терпения и подождать некоторое время, чтобы кожа пришла в себя после мойки – в идеале не меньше 10 минут.
Кстати: в какое время лучше всего использовать дезодорант? Вечером. Нанесение антиперспиранта перед сном эффективнее снижает потоотделение в течение следующего дня.
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