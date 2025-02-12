Не вытирайтесь насухо. Семь ошибок, которые часто совершают при приеме душа

От некоторых привычек при приеме душа лучше отказаться.Возможно, вас не нужно специально учить тому, как принимать душ, но даже в этом деле не обходиться без ошибок. MedikForum.ru поговорил с дерматологом Григорием Гольдиным о том, какие ошибки часто совершаются при приеме душа. Оказалось, их не так ж мало.Слишком горячая вода. По словам дерматолога, когда принимается слишком горячий душ, естественная кислотная мантия кожи повреждается, удаляются защитные масла, и кожа подвергается сухости. Это увеличивает риск появления разных кожных проблем, а также риск заражения инфекциями, поскольку естественный жировой слой на коже является одним из средств иммунной защиты.Лучше всего принимать теплый душ. Некоторые люди стараются сделать воду похолоднее с целью закаливания, но после холодного душа организм пытается сбалансировать температуру, и это активизирует потоотделение.«Быстрый холодный душ полезен для ног – это способствует лучшей циркуляции крови в конечностях и помогает предотвратить появление сосудистых звездочек и варикозного расширения вен».Слишком долгое мытье. Длительное нахождение под душем – это тоже ошибка. Чересчур тщательное очищение кожи лишает ее защитной оболочки.«Пяти-десяти минут вполне достаточно, чтобы очистить тело».Слишком много мыльных средств. Для поддержания здоровья вполне достаточно принимали душ один или два раза в неделю – более частое мытье существует как современная культурная норма. Между тем, частое намыливание тела уничтожает его масла, сушит кожу и делает ее более уязвимой. Вот мнение врача: нет смысла каждый раз намыливаться с головы до ног, достаточно использовать мыло для«критических» участков, наиболее интенсивно выделяющих сало и запах – лица, подмышек, ягодиц, ступней.Гели с ароматом. Гели для душа с искусственными отдушками гораздо интенсивнее обезвоживают кожу, что может привести к зуду и шелушению.Влажные полотенца и губки. При неправильном обращении полотенца и губки для мытья становятся настоящими рассадниками бактерий и могут вызывать кожные заболевания. После душа нужно все тщательно просушивать, помимо того, полотенца и губки важно регулярно менять, а стирать – при температуре не ниже 60 градусов.Бритье в душе. Хотя это кажется очень удобным, бриться в душе не следует. При таком бритье быстро затупляются лезвия, и их использование провоцирует раздражение кожи, повышает риск ее повреждения.Вытирание насухо. Если, выключив воду, вы сразу начинаете вытираться полотенцем, то совершаете ошибку.«Влажная кожа очень чувствительна. После мытья нужно аккуратно промокать кожу, а не вытирать ее насухо резкими и давящими движениями. Вдобавок после душа (особенно с использованием моющих средств) следует использовать увлажняющие средства для кожи. Многие игнорируют их, а это – ошибка».Неправильное использование дезодоранта. Нанесение дезодорант на недостаточно просохшую кожу подмышек после душа или сразу после бритья – ошибка. Если кожа влажная, она не может впитать ингредиенты дезодоранта, а его нанесение на только что побритую кожу провоцирует появление прыщей, покраснений и неприятного зуда. Что делать? Набраться терпения и подождать некоторое время, чтобы кожа пришла в себя после мойки – в идеале не меньше 10 минут.Кстати: в какое время лучше всего использовать дезодорант? Вечером. Нанесение антиперспиранта перед сном эффективнее снижает потоотделение в течение следующего дня.

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