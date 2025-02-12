Высокобелковая диета оказалась полезнее при похудении, чем низкоуглеводная

Варианты питания с низким содержанием углеводов и с высоким содержанием белка могут быть эффективны при похудении. Однако очень немногие исследования сравнивали эти две диеты.Согласно результатам одной научной работы, увеличение потребления белка играет большую роль для снижения веса, чем снижение потребления углеводов. Эксперты обнаружили, что диеты с большим количеством белка были самыми эффективными при похудении. Также высокое содержание протеина было наиболее важным фактором снижения и поддержания веса.Многие низкоуглеводные диеты содержат больше белка, чем стандартные диеты, а многие высокобелковые диеты — меньше углеводов. Результаты одной работы показали, что люди, которые потребляли 30% углеводов, 30% белков и 40% жиров в течение четырёх недель, потеряли на 58% больше веса, чем те, кто соблюдал средиземноморскую диету с 55% углеводов, 15% белков и 30% жиров.Согласно другому исследованию, диета, включающая 33% углеводов, 34% белков и 30% жиров, оказалась эффективнее для людей с ожирением, чем низкокалорийная с 53% углеводов, 20% белков и 27% жиров. Придерживались такого варианта питания участники девять месяцев.

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