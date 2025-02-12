Обязательно включите это масло в свой рацион!

В этом масле содержится комплекс незаменимых омега кислот, положительно сказывающийся на состоянии кожного покрова, он также помогает улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы, привести к норме гормональный фонНесмотря на активное применение данного продукта в лечении различных заболеваний, масло черного тмина не относят к лекарственным средствам. Готовый продукт обладает высоким тонизирующим действием, при регулярном использовании способствует повышению деятельности мозга. Масло тмина также известно своим положительным воздействием на нервную и пищеварительную системы, в последнем случае оно стимулирует процессы переваривания пищи, повышает аппетит, делает дыхание более свежим (за счет влияния на процессы брожения в желудке), да и в целом улучшает функционирование пищеварительной системы.Масло обладает интенсивным мочегонным эффектом, оказывает стимулирующее воздействие, ускоряя процесс выведения шлаков, токсинов и прочих ненужных веществ из организма. Прекрасные отхаркивающие свойства средства особо ценятся и находят свое широкое применение в лечении простудных заболеваний.В масле черного тмина содержится комплекс незаменимых омега кислот, положительно сказывающийся на состоянии кожного покрова, он также помогает улучшить деятельность сердечнососудистой системы, привести к норме гормональный фон, нормализовать липидный обмен, а также проявлять маслу высокие противовоспалительные свойства.Антиоксидантные свойства черного тмина положительно отражаются на функционировании мышечной системы, повышая выносливость организма, а также на репродуктивной системе. За счет наличия в составе растительных гормонов и массы других не менее полезных компонентов, масло тмина при систематическом применении способно повысить либидо и потенцию, а также лечит женское и мужское бесплодие. Также средство нейтрализует воздействие свободных радикалов и ускоряет их выведение их из организма.Масло черного тмина проявляет также хорошую ранозаживляющую способность, активно стимулируя регенерационные процессы в поврежденных участках кожи и слизистых, а также влияет на выработку собственно коллагена организмом и способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Благодаря наличию фитостеролов, оно проявляет прекрасные бактерицидные, желчегонные и иммуностимулирующие свойства, понижает уровень холестерина и сахара в крови. Систематическое употребление масла черного тмина может стать отличной профилактикой сердечнососудистых и эндокринных заболеваний.Является отличной профилактикой развития онкозаболеваний, в частности рака крови.Особенно благотворное действие масло тмина оказывает на кожу лица. Благодаря противогрибковым, бактерицидным, противовоспалительным, противовирусным и противоаллергическим свойствам, масло лечит угревую сыпь, поражения кожи грибковой природы, экзему, дерматиты, крапивницу, псориаз, бородавки, герпес, лишаи и различные дерматозы.Кроме лечебных качеств, масло черного тмина обладает хорошими косметологическими свойствами. Оно делает волосы крепче, предупреждая выпадение, стимулирует их рост, помогает восстановить первоначальный или естественный цвет. В уходе за кожей масло тмина проявляет смягчающие, очищающие, тонизирующие, подтягивающие, питательные и разглаживающие свойства.Применение масла черного тмина в леченииО лечебном действии масла черного тмина было известно еще во времена известных врачевателей Гиппократа и Дискорида. Авиценна утверждал, что оно повышает жизненную энергию человека, оказывая помощь в борьбе усталостью и переутомлением.Рекомендуется к употреблению вовнутрь в целях профилактики и в качестве тонизирующего и общеукрепляющего средства (повышения иммунитета). Его польза была научно доказана, к тому же многие люди уже ощутили ее на себе. Применение масла черного тмина наружно эффективно в косметических целях, а также в лечении бронхитов и проблем с мочевыводящей системой.Его рекомендуют применять при диарее и других сбоях в работе желудочно-кишечного тракта, для облегчения состояний при бронхиальной астме, заложенном носе, в лечении гриппа, ОРВИ и других заболеваний, связанных с простудой.Масло черного тмина обладает способностью укреплять стенки кровеносных сосудов, при систематическом употреблении способствует повышению их эластичности, уменьшает риск развития тромбов, образования атеросклеротических бляшек, прерывает спазмы кровеносных сосудов, предупреждает возникновение воспалений в сердечнососудистой системе.Обычно назначается для предупреждения и в дополнении к общему лечению варикоза, тромбоза, тромбофлебита, вегето-сосудистой дистонии, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклероза, заболеваний сердечнососудистой системы воспалительного характера.Также рекомендуется включать масло черного тмина в пищу для повышения функций и улучшения работы желудочно-кишечного тракта в целом, в том числе для улучшения перистальтики желудка, нормализации кислотности желудочного сока, повышения аппетита. Назначают его также в качестве противоглистного, желчегонного средства, для предотвращения развития язвенных и различных воспалительных процессов, в качестве действенного средства для лечения и профилактики энтероколита, дискинезии желчевыводящих путей, гепатита, гельминтозов, гастрита, язвенной болезни, холецистита, дисбактериоза, колита, желчекаменной болезни, панкреатита, энтерита, цирроза и т. п.Масло из семян черного тмина особенно рекомендуется принимать диабетикам, людям, страдающим ожирением, молодым мамочкам, кормящим грудью (усиливает лактацию, заживляет трещины на сосках). Отличные результаты оно дает в лечении заболеваний дыхательных путей, оказывая жаропонижающее, отхаркивающее и бронхорасширяющее действие.Также масло черного тмина рекомендовано как отличное средство для лечения мужского и женского бесплодия, повышения либидо и потенции, профилактики воспалительных процессов и развития опухолей в органах мужской и женской половой сферы. Его назначают для приема вовнутрь при наличии нарушений эрекции, при простатите, аденоме простаты, мужском бесплодии, гормональном дисбалансе у женщины, нарушенном менструальном цикле, мастопатии.Также его часто назначают в качестве профилактики и дополнения к общему лечению заболеваний органов мочевыводящей системы (мочекаменная болезнь, нефрит, пиелонефрит, цистит, уретрит и т.д.), в качестве средства, улучшающего память и работу нервной системы, а также повышающего работоспособность (умственную и физическую).Средство предупреждает развитие онкозаболеваний, укрепляет иммунитет, улучшает функции костного мозга, что делает его продуктом номер один в рационе больных лейкемией (рак крови).Часто рекомендуется для лечения геморроя и кожных болезней (угревая сыпь, экземы, дерматиты, псориаз, бородавки, герпес, лишай и т.д.).Лечение маслом черного тмина, рецептыДля лечения рака рекомендуется ежедневно смазывать внешние поражения маслом черного тмина.От простатита: вращательными движениями ежедневно наносить масло тмина черного на нижнюю часть спины и мошонку пока оно полностью не впитается. Одновременно с этим необходимо принимать следующий состав вовнутрь: столовую ложку масла черного тмина смешать с чайной ложкой жидкого меда, добавить чайную ложку цветков ромашки и 100 мл теплой воды. Все размешать, в течение нескольких минут дать настояться и процедить. Принимать трижды в день, каждый раз готовить новую смесь.От геморроя: 30 г семян черного тмина поджарить на сковороде, необходимо добиться вида горелых семян. Теплые семена растереть в порошок с помощью ступки и добавить 15 мл масла черного тмина. Полученное средство наносить на область ануса дважды в день после акта дефекации (обязательно перед смазыванием провести гигиеническую процедуру). В этих же целях принимать масло тмина вовнутрь в смеси с оливковым маслом (1:1) дважды в день в течение десяти дней.От псориаза: смазывать пораженные области кожи чистым маслом тмина, можно сочетать с кунжутным в соотношении 1:5. Следует учесть, что подобное лечение не для всех оказывается эффективным. Поэтому, если в течение недели лечения данным средством количество высыпаний не сократилось, а, наоборот, увеличилось, лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.Для лечения астмы, кашля, воспаления легких: можно принимать по чайной ложке масла черного тмина дважды в день, делать массаж груди и спины чистым средством, либо в сочетании с оливковым маслом в пропорции 1:5, а можно проводить ингаляции (на литр воды брать 1 ст. л. масла).От диареи: на стакан натурального йогурта взять столовую ложку масла черного тмина, соединить и принять полученный объем в два приема, утром и вечером. Процедуру повторить в течение трех дней.От головной боли: массировать область боли маслом тмина.От головокружений: добавлять в чашку чая чайную ложку масла черного тмина и пить.Для лечения и облегчения состояний при ушных болезнях: ввести каплю масла черного тмина в больное ухо, это устранит боли и дополнительно окажет очищающее действие.Улучшить память поможет такой состав: стакан мятного настоя, в который добавить чайную ложку жидкого меда и семь-восемь капель масла черного тмина. Принимать состав в горячем виде на голодный желудок утром.Для лечения юношеских угрей: 25 капель масла черного тмина трижды в день.Повысить кровяное давление поможет горячий чай или настой ромашки в сочетании с маслом черного тмина (на чашку достаточно пять капель).Понизить уровень холестерина в крови помогает такой рецепт: стакан горячего мятного настоя, в который добавить чайную ложечку меда и семь-восемь капель масла черного тмина. Употреблять на голодный желудок один раз в день, при этом необходимо убрать из рациона блюда с говяжьим жиром.Для лечения простатита, половой слабости рекомендуется делать легкий самомассаж нижней части спины с использованием масла черного тмина, легкими движениями массировать область паха. Одновременно с этим пить такой напиток: в 100 мл теплой воды добавить чайную ложку жидкого меда и столько же масла черного тмина и ромашкового отвара. Употреблять один раз в сутки, желательно в обеденный прием пищи, за полчаса до него.Применение масла черного тмина в косметологииВ масле черного тмина содержится масса полезных компонентов, от которых зависит здоровье и красота нашей кожи и волос. Это средство идеально подойдет для обладательниц жирной и проблемной кожи, склонной к появлению прыщей и расширению пор. Средство отлично очистит и сузит поры, уменьшит выработку кожного сала, предупредив развитие процессов воспаления и угревой сыпи.Регулярное применение средства в уходе за кожей оказывает отличное питательное, смягчающее, тонизирующее, защитное действие, постепенно улучшает структуру кожи, сглаживает ее поверхность, устраняет признаки шелушения, восстанавливая водно-липидный баланс. Средство способно разгладить морщинки, выровнять рельеф кожи, повысить ее упругость и эластичность кожи, сгладить растяжки и рубцы (в частности после родов), сделав менее заметными.Массаж с маслом тмина проблемных участков тела способствует разглаживанию «апельсиновой корки», оказывает противоотечное действие, восстанавливает кровоток и лимфоток в подкожно-жировом слое, предупреждая развитие пресловутого целлюлита.Также масло тмина эффективно в отношении лечения внешних проявлений грибковых инфекций, аллергии, заболеваний кожи.Обычно масло черного тмина для ухода за кожей лица не применяют в неразбавленном виде (за исключением области носогубных складок, мимических морщин, воспаления, огрубевшие и шелушащиеся участки кожи), его сочетают с оливковым или виноградным маслом в равном соотношении. А вот в чистом виде его добавляют в готовые косметические и очищающие средства, готовят домашние маски для лица и волос.В ароматерапии масло черного тмина также нашло своем применение в качестве базового или транспортного масла для растворения эфирных компонентов.Способ употребления масла черного тмина вовнутрь.В качестве лечебного и профилактического средства масло тмина рекомендуется принимать в следующих дозировках:детям (не ранее шести лет) – ? ч. л. в день, добавляя в теплое питье после приема пищи (через 20-30 минут);взрослым – 1 ч. л. дважды в день, спустя 20 минут после еды вместе с теплым питьем.Продолжительность курса - 3–4 месяца. Далее необходимо сделать двухмесячный перерыв и при желании повторить курс.Для гипертоников рекомендуется такой способ: соединить масло тмина, лимонный сок и жидкий мед, взятые по 100 мл. Все перемешать и хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. л. дважды в день.Противопоказания к применению масла черного тмина.Детский возраст (от шести лет).Индивидуальная непереносимость продукта.Любой срок беременности.Пациенты, перенесшие раннее хирургическое вмешательство по пересадке внутренних органов.Наличие аллергии.Масло черного тмина для похуденияДля тех, кто не прочь сбросить лишний вес, есть два вариант приема масла. Согласно первому, принимать его следует дважды в день по 1 ч. л. за 15 минут до еды, при этом масло следует добавлять в теплое питье и смешивать с ложечкой меда.По второму варианту, процесс похудения с помощью масла черного тмина должен происходить по определенной двухмесячной схеме.В первый месяц приема из рациона необходимо исключить углеводы (сладкую и мучную пищу, сладости), а прием масла черного тмина должен осуществляться таким образом:1 неделя – 1 ч. л. на стакан воды до утренней трапезы;2 неделя – 1 ч. л. на стакан воды два раза в сутки, утром и вечером;3 неделя – 2 ч. л. на 2 стакана воды до завтрака;4 неделя – 1 ч. л. на стакан воды до утреннего приема пищи.Во второй месяц приема масла черного тмина из рациона нужно исключить жиры, а само масло принимать в чистом виде, без добавления воды.1 неделя – 1 ст. л. до завтрака;2 неделя – 2 ст. л. до завтрака;3 неделя – по 2 ч. л. за полчаса до еды трижды в день;4 неделя – по 1 ч. л. 2 раза в день.Качество масла черного тмина влияет на его эффективность. При покупке обращайте внимание на наличие осадка, хлопьев в масле черного тмина, белых разводов возле горлышка бутылки. Их быть не должно.

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