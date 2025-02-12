Nutrients: манго улучшает чувствительность к инсулину

Ученые из Иллинойсского технологического института установили, что употребление манго повышает чувствительность организма к инсулину и повышает активность гена, регулирующего антиоксидантную защиту организма.Ученым давно известно, что манго богат клетчаткой и другими биоактивными веществами, способствующими нормализации уровня холестерина в крови и улучшающими работу кишечной флоры. Этот фрукт также обладает антиоксидантными свойствами, которые противодействуют окислительному стрессу и замедляют старение клеток.В ходе нового исследования научный коллектив решил выяснить, может ли манго стать эффективным помощником в борьбе с сахарным диабетом. Результаты показали, что потребление этого фрукта дважды в день в течение четырех недель привело к снижению уровня инсулина. Кроме того, манго усилило антиоксидантную защиту организма участников.Ученые объяснили, что патология, при наличии которой клетки организма перестают должным образом реагировать на гормон инсулин (переносящий сахар из крови в клетки), называется инсулинорезистентностью. Неспособность инсулина правильно распределить объем поступающей глюкозы приводит к ее накоплению в крови, а позже — к сахарному диабету.Исследователи добавили, что потребление манго также усилило экспрессию гена, регулирующего антиоксидантную защиту организма, — способность справляться с воспалением. Именно слабо выраженное хроническое воспаление связано с резистентностью к инсулину и отрицательным влиянием на уровень сахара в крови.

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